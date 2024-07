Catherine Fulop defiende su decisión de no comentar sobre la boda de su hija: ‘Nos queremos quedar con lo vivido’

Las familias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala siguen 'en la luna', luego de la espectacular celebración en la que la cantante y el futbolista se casaron el pasado fin de semana, en una propiedad en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Las risas, los nervios, los pequeños detalles y los grandes momentos de la velada ya han pasado a formar parte de las grandes anécdotas familiares, que atesorarán por años. Por ello, Catherine Fulop ha querido reservarse para ella y su entorno los pormenores del enlace, justo así lo explicó a través de un video en sus redes sociales.

La madre de la novia compartió a sus seguidores que se están recuperando de lo que fue la gran boda de su hija y su yerno, pero que de momento, no compartirá más, pues quiere quedarse con "todo lo vivido y con la dicha de ese momento". A través de sus redes sociales, Fulop compartió un mensaje en el que agradeció a sus colegas del gremio por los buenos deseos para los recién casados, pero aclaró que, de momento, no acudirá a ningún show para hablar sobre el enlace de su hija.

"Agradezco todos los mensajes que me están llamando para que vaya a un programa de televisión, para que dé declaraciones, para que cuente de la boda", dijo en su primer video en Instagram stories acerca del tema. En ese sentido, agregó que no están viendo programas ni shows televisivos, porque sabe que hay comentarios positivos, así como críticas negativas, por lo que prefieren quedarse con sus recuerdos y todo lo bien que la pasaron en el festejo. "La verdad no estamos viendo nada nada de televisión porque yo sé que hay muchos comentarios bellos y buenos pero así como hay bellos y buenos, también hay malos que son los menos, lo que pasa con los malos, son los que más pesan y de propios colegas del medio y la verdad es que nos queremos quedar con lo vivido y con la dicha de ese momento tan bonito que vivimos en familia, les agradezco a todos mis amigos que me perdonen".

La conductora de televisión agregó que, al ser un momento "íntimo y familiar" no quiere que "nada empañe" la dicha que están viviendo. Además de continuar compartiendo con los suyos tras la boda de su hija, Fulop agregó que, por estos días, ella sigue atendiendo a algunos de los invitados que viajaron desde otros países para acudir al evento. Amigos y familiares de España, Venezuela y Estados Unidos se hicieron presentes en este día tan importante para los novios, quien ya están de regreso en Italia debido a los compromisos de Paulo como delantero del A. S. Roma de la Serie A de Italia.

¿Y su luna de miel?

De acuerdo con el portal El Patagónico, la pareja fue captada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Roma, ciudad en la que residen desde 2022, año en el que Dybala firmó con el club italiano. A pesar de haber dejado tan pronto su natal Argentina, la pareja aún continúa compartiendo fotos del mágico día que vivieron, acompañados por más de 300 invitados. Hace unas horas, Oriana y Paulo publicaron en Instagram stories una foto de la partida de su pastel de bodas, una imagen en la que se dejan ver como grandes cómplices.

En una entrevista hace unos meses con el presentador Ángel de Brito, la intérprete habló de su viaje de bodas, dejando sorprendido al conductor, pues al parecer no tienen un itinerario. “No sé, me da algo de fiaca (pereza), siento que al no tener hijos hemos tenido lunas de miel. Nos gusta estar con amigos, disfrutar, fluyamos".