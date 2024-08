La adorable felicitación de Lili Estefan para Thalía, su amiga del alma, por su cumpleaños 53

Para Thalía, los cumpleaños siempre han sido muy especiales, un sinónimo de alegría pues además de ser el día en el que celebra su vida, es cuando se rodea aún de más amor. A pesar de la distancia, sus amigos y familiares festejaron con ella este 26 de agosto sus 53 años, enviándole mensajes y obsequios que la hicieron sonreír mucho más. Una de ellas fue su amiga del alma, Lili Estefan, quien no dejó pasar el día sin recordarle lo mucho que la quiere.

"¡¡¡¡Feliz cumpleaños mi amiga del alma!!!! @thalia Mi hermana de vida 🙏", escribió Lili con ese entusiasmo que la caracteriza y que comparte con Thalía. Lili reveló un poco de cómo han sido los festejos de la cantante: "¡¡¡Ya sé que lo estás pasando TRANQUILA, en familia pero te extrañoooooo!!!".



Cálida y entusiasta, Lili le deseó lo mejor a su amiga en esta nueva vuelta al sol: "¡¡¡¡Que siempre tengas amor, salud, familia y buenos amigos!!!! ¡Y yooooooooo a tu lado!". Y concluyó recordándole lo mucho que su amistad significa para ella: "Te quierooooo to the moon and back and to infinity and beyond 💃🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 HAPPY BIRTHDAY TOOOOO YOUUUUUU 🎂💃".

Junto a sus palabras, la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió algunas de las fotos que a lo largo de los años se han tomado juntas. En ellas se nota la buena química entre la cantante y la periodista, que encontraron en la otra a una cómplice perfecta de aventuras y locuras que se multiplican cada vez que se reencuentran.

A pesar de que Lili vive en Miami y Thalía reside en Nueva York, ambas se mantienen en contacto compartiendo los detalles de sus vidas. Y aunque acortan la distancia gracias a los mensajes, la alegría cada vez que se reencuentran se desborda al máximo con abrazos llenos de amor.



La felicitación de Tommy Mottola

En medio de los festejos de Thalía por su cumpleaños 53, la felicitación de su esposo, Tommy Mottola, no podía faltar. El empresario musical gritó su amor a los cuatro vientos con una publicación en Instagram en donde, además de felicitarla, la llenó de cariño con un emotivo mensaje. “¡Feliz cumpleaños a nuestra reina Thalía! Cada día siendo la luz, la fuerza y el amor de mi vida y de nuestra familia. Te amo infinito + infinito por siempre y para siempre”.

Mottola agregó varias fotos familiares, incluyendo una de su boda, así como algunas junto a sus hijos Sabrina y Matthew. Encantada con el gesto de su esposo, Thalía respondió: "“¡Te amo mi amor! Gracias por estas hermosas palabras baby”.