Lili Estefan celebra el cumpleaños del hombre más importante en su vida

Lili Estefan tiene una relación sumamente especial y cercana con su padre, el señor José Estefan. Por ello, la presentadora de televisión celebró lo grande el cumpleaños de su padre con una fiesta en la piscina, rodeada de sus seres queridos. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de El Gordo y la Flaca dio un vistazo de lo mucho que festejó a su papá, a quien le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales. Don José fue un pilar para Lili, pues siendo muy pequeña, con 11 años, perdió a su madre, por lo que su papá se encargó de criar tanto a ella como a su hermano Juan para hacerlos personas de bien.

© @liliestefan Lili Estefan con su padre

A travpes de su cuenta de Instagram, Lili compartió una serie de fotos del festejo de su padre y lo acompañó con unas cariñosas palabras de felicitación. "Happy birthday PIPIPOPO!!!!! Feliz cumpleaños para mi querido padre que me cuida mucho y no me deja manejar sola de noche ( siempre y cuando yo pague el chofer ) 😂😂😂😂💃💃💃🎂🎂🎂🎂🎂 te quierooooo to the moon and back and to #keylargo 😂Solo nosotros aquí entendemos el chiste pero ha celebrar se ha dicho", escribió.

© @liliestefan Lili Estefan con su hermano y su padre

Al festejo también acudió su hermano Juan Estefan con su esposa Olida Colina, y la bebé de la familia, Siena Michelle, además de otros familiares y amigos cercanos. Famosos como Neida Sandoval, Luz María Doria, Clarissa Molina y Bárbara Bermudo se sumaron a los buenos deseos para el festejado.

Lili Estefan y la travesura a su papá

En medio de los festejos por el cumpleaños de su amado 'Pipipopo', la presentadora de televisión volvió a ser una niña al jugarle a su papá una travesura y llenarle la nariz de merengue. Entre risas y con la complicidad de sus seres queridos, Lili logró su cometido y le dio un 'merengazo' a su padre. "Lo hice 😂🤣 EL MERENGAZO!!!!!!!! Feliz cumpleaños a mi querido Padre!!!! Happy Birthday Pipipopo 🎂🎂🎂🎂 y que vengan muchos años más", escribió junto a un video, el cual ha sido comentado por sus miles de seguidores.



La infancia de Lili y el deceso de su madre

La infancia de Lili Estefan no solo estuvo marcada por las duras condiciones de su vida en Cuba, sino por la muerte de su madre. La madre de la conductora enfrentó una fuerte depresión y se quitó la vida cuando Lili tenía 11 años. A partir de ese momento, don José se convirtió en padre y madre para Lili y su hermano Juan. En una entrevista con Univision, la presentadora compartió algunos de los recuerdos más tiernos de su papá, como cuando él la esperaba afuera de su escuela de ballet en Santiago de Cuba.

"Mi pobre padre esperándome ahí en el carrito azul, jamás se me va a olvidar...¡Cómo te agradezco eso ‘Pipipopo’!", contó. Además de esto, Lili habló de los tres consejos que el señor José le dio: "Estudia mucho, siempre ten lo tuyo y brilla con luz propia".