Lili Estefan recuerda la conversación más íntima que tuvo con su padre: ‘Somos muy abiertos’

En el último episodio de la temporada de Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch), se habló de los dobles estándares que existen respecto a la crianza de los varones y las mujeres. Gloria Estefan y Lili Estefan se confesaron sobre cómo fueron educadas y la forma en la que tratan de romper los tabúes de sexualidad y roles de género con sus hijos. La conductora de El Gordo y la Flaca recordó cómo fue crecer sin una figura materna y que, en cierto punto de su vida de joven adulta, tuvo que hablar de sexualidad con su padre, el señor José Estefan.

©Red Table Talk: The Estefans



Lili Estefan, su hija Lina, Juan Estefan, don José Estefan, Emily y Gloria Estefan

A esta conversación se unió el padre de Lili, a quien ella se refiere cariñosamente como ‘Papo’. Frente a su hija Lina Teresa, su sobrina Emily, su tía Gloria y su papá, la presentadora de televisión detalló el momento en que sucedió la conversación sobre su sexualidad. “Empecé a salir con alguien que era 10 años mayor que yo”, indicó Lili. “Y recuerdo estar pensando, ‘Oh por Dios, este chico es más grande’. Ya me había graduado de la preparatoria y todo eso. Le dije a mi padre, ‘Llegará un punto en el que voy a perder mi virginidad’”.

©@liliestefan



Lili Estefan con su padre, al que cariñosamente llama ‘Papo’

“Recuerdo que él me dijo, ‘Whoa, whoa, whoa, whoa. No sé qué decirte sobre eso. Y yo estaba como, ‘Bueno, solo quería que lo supieras’”. El papá de la conductora indicó: “Somos muy abiertos. La cosa es que, si te decía, ‘No, no tengas sexo’, ¿no lo ibas a hacer? Cuando las hormonas entran… entran muy duro”, contó. “No importa si eres hombre o mujer, es algo que va a pasar”, agregó.

La historia de Lili y su ‘Papo’

La madre de Estefan, quien vivió una fuerte depresión en sus últimos años, se quitó la vida cuando ella tenía alrededor de 10 años. Al no tener a su mamá, Lili formó un gran vínculo con su padre, quien estuvo a su lado en todo momento, incluso la presentadora recuerda con ternura cómo él impulsó sus sueños y que la esperaba afuera de su escuela de ballet en Santiago de Cuba, mientras ella tomaba sus lecciones. “Mi pobre padre esperándome ahí en el carrito azul, jamás se me va a olvidar...¡Cómo te agradezco eso ‘Pipipopo’!”, contó en una entrevista con Univision.

El señor Estefan supo como aconsejar a su hija desde niña y Lili tiene bien presentes varios de sus consejos, como el siguiente: “Estudia mucho, siempre ten lo tuyo y brilla con luz propia”.