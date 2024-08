En medio del divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck desata rumores de romance con Kick Kennedy

A sólo días de que se confirmara que Jennifer Lopez solicitó el divorcio a Ben Affleck en abril pasado, el actor parece haber pasado la página y encontrado un nuevo interés romántico. Se trata de la actriz Kick Kennedy, con quien se le ha visto en un par de ocasiones, reavivando los rumores de que entre ambos podría estar surgiendo algo más que una amistad.

© Getty Images Kick Kennedy

Las especulaciones entre Ben y Kick iniciaron por su cercanía, y es que según reportes de Page Six, a ambos se les ha visto juntos en más de una ocasión y en lugares públicos como el Polo Lounge en el Hotel Beverly Hills en Los Ángeles. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información, aunque bien podría tratarse de un acercamiento amistoso en el que Ben s apoya en estos momentos en los que su vida personal atraviesa por un revés, pues sólo dos años después de haberse dado el "sí, acepto" con la mujer que consideraba el amor de su vida, ahora vuelve a la soltería.

Ben, además, ha pasado estos días refugiado en el cariño de su familia, por lo que no era de extrañar que estuviera junto a sus hijos previo a que se supiera el estatus de su matrimonio con 'La Diva del Bronx'. Incluso, cuando se confirmó el divorcio, el protagonista de Batman se encontraba en Connecticut acompañando a su primogénita, Violet, en su mudanza a la universidad Yale, en donde recién inició sus clases. Jennifer Garner, exesposa de Ben, también estaba presente en este gran momento de la vida de su hija.

¿Quién es Kick Kennedy?

Nacida en una de las familias más conocidas, Kathleen Kennedy es una actriz y activista de 36 años. La fama la lleva desde la cuna, pues además de ser sobrina-nieta de John F. Kennedy, es hija del matrimonio entre el político Robert F. Jr. y de Emily Ruth Black. Su parecido con Jennifer Garner no ha pasado por alto entre los fans de Ben, así como los de la propia Garner y JLo.

Kick estudió Historia y Teatro en la Universidad de Stanford, en California, y se ha hecho camino en Hollywood gracias a su participación en series como Gossip Girl, The Newsroom y Curb Your Enthusiasm. En la pantalla grande, su nombre resalta en títulos como Fear and Loathing in Aspen (2021).

© Grosby Group Kick Kennedy

Kick no es ajena a las tragedias que acompañan a su familia, pues en 2018 ella sufrió una dolorosa pérdida cuando su novio, Matthew Mellon, falleció por un paro cardiaco ocasionado por una sobredosis.