Jennifer Lopez pide recuperar su apellido de soltera tras su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez está más que decidida a dejar atrás todo lo relacionado con Ben Affleck. El pasado 20 de agosto 'La Diva del Bronx' presentó la solicitud de divorcio del actor de Batman, y entre los detalles que resaltaron fue que la cantante quiere recuperar su nombre de soltera: Jennifer Lynn Lopez. Cuando la también actriz se casó con Ben Affleck en 2022, adoptó el apellido legal de él, por lo que su nombre legal es el de Jennifer Affleck.

© Rodin Eckenroth Al casarse con Ben Affleck, JLo adoptó el apellido de él, ahora quiere recuperar su nombre de soltera

De acuerdo con los documentos obtenidos por TMZ, la también actriz pidió recuperar su apellido de soltera. De hecho, al momento de llenar dichos papeles, lo hizo como Jennifer Lynn Affleck, el cual es hasta ahora su nombre legal. Ahora que el procedimiento ha comenzado, será cuestión de tiempo para que la también actriz recupere su nombre de soltera y que de forma legal vuelva a ser identificada como Jennifer Lynn Lopez. Cabe destacar que la cantante de 55 años fue a la corte directamente y presentó los documentos por sí misma, sin la intervención de un abogado.

© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck

Las críticas a JLo por haber tomado el apellido de su esposo en 2022

Fue en julio de 2022, después de su boda en Las Vegas, cuando Jennifer Lopez dio a conocer a través de su comunicado On the JLo que había tomado el apellido de su entonces marido. La cantante firmó el boletín como 'Señora Jennifer Lynn Affleck', causando gran revuelo entre sus seguidores e incluso célebres personajes. Mientras unos veían este gesto como una gran demostración de amor, otros como la novelista Jennifer Weiner criticó la decisión de la artista.

© On The JLO Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda en 2022, en Georgia

En un artículo para The New York Times, Weiner indicó que el hecho de que JLo tomara el apellido de su marido era algo "desalentador" para le movimiento feminista del siglo XXI.

"La señora Affleck puede estar rindiéndose al poder del amor con este, su cuarto matrimonio. Pero dada la vergonzosa historia detrás de la práctica, una mujer que toma el apellido de su esposo me parece una sumisión, un gesto que no dice ‘pertenezco a él’ sino ‘pertenezco a él’”, escribió Weiner. “Y en este momento difícil para el feminismo en Estados Unidos, una mujer como la ex Jennifer Lopez que decide cambiar su nombre resulta especialmente desalentadora", indicó la novelista.



Meses después, en noviembre de ese mismo año, Jennifer Lopez se pronunció acerca de ese señalamiento. "¿Qué? ¿De verdad? La gente me va a seguir llamando Jennifer Lopez, pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos", señaló para la edición estadounidense de Vogue. "Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que eso sea un problema”, explicó la protagonista de películas como Marry Me. Tras dos años de matrimonio y un revés en su relación con Affleck, la cantante está lista para seguir adelante y recuperar su nombre de soltera.