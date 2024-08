Bárbara Bermudo celebra en familia los nueve años de Sofía con unas vacaciones en Kissimmee, Florida

La celebración por el noveno cumpleaños de Sofía, la hija menor de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno, se extendió durante el verano para festejar en familia en la ciudad de Kissimmee, ubicada en el corazón de Florida. La pequeña, que cumplió nueve años el 31 de julio, estaba más que emocionada por este festejo lleno de actividades junto a sus hermanas mayores Mia y Camila; y a las que sumaba a sus tres hermanos paternos para hacer de esta una experiencia aún más especial.

© @experiencekissimmee

"Sofía disfrutó cada momento de su cumpleaños, pero lo más especial para ella fue el tiempo que pasó con la familia", cuenta Bárbara Bermudo a HOLA! Américas, muy contenta por reunir a su familia en esta fiesta de la pequeña del hogar. La presentadora de TV también nos revela los detalles de sus vacaciones como parte de la segunda edición de la miniserie para redes sociales "Vámonos a Kissimmee", presentada por Experience Kissimmee.

"Durante la estancia en Kissimmee, ella vivió una experiencia única con sus hermanas, explorando muchas actividades que iban más allá de los tradicionales parques de diversiones", agrega al recordar los días soleados y llenos de sonrisas. Y continúa: "Sin duda, uno de los momentos más especiales fue cuando la princesa Jazmín la sorprendió en pleno desayuno en la casa vacacional donde nos hospedamos; un hermoso momento que hasta lágrimas me sacó, porque si algo admiro de Sofía es su sencillez y que cada momento vivido para ella es una bendición de Dios". La agenda siguió en Magic Kingdom® Park (en Walt Disney World Resort), donde disfrutaron de las novedades del parque y donde se tomaron fotos en familia con todos los personajes de Disney.



© @experiencekissimmee

Y aunque todo el viaje estuvo lleno de momentos increíbles, Bárbara nos cuenta que uno de sus recuerdos más preciados será el brunch que tuvieron todos juntos, el cual planificaron en familia con decoraciones de princesas en honor a la festejada. "Una mesa hermosa decorada con sus princesas favoritas. Fue uno de esos momentos donde te das cuenta de lo afortunados que somos de tener una familia tan unida y feliz. Ver la sonrisa de Sofía, mientras compartía lo que más le había gustado, es un recuerdo que atesoraré siempre", detalla.

La orgullosa mamá también nos contó lo feliz que Sofía se puso al saber que irían a Kissimmee, no sólo de visita, sino para celebrar sus nueve años: "Sofía estaba encantada cuando le dijimos que celebraríamos su cumpleaños en Kissimmee. Cuando le dimos la noticia saltaba de la emoción, y no paró de hablar de todas las cosas que quería hacer con sus seis hermanos. La idea de explorar un destino tan diverso y emocionante, lleno de actividades locales que no habíamos experimentado antes, le pareció súper emocionante".

© @experiencekissimmee

Con la energía a tope, a la cumpleañera le encantó hacer minería, algo que experimentaba por primera vez. "Dimos una vuelta en un bote propulsado por una hélice para buscar cocodrilos, y muchas actividades más que viviendo tantos años en la Florida no había tenido el placer de hacer, además de sentirme agradecida con esta distinción de haberme invitado a esta campaña de ‘Vámonos a Kissimmee’ celebrando el mes de la hispanidad y siendo parte de un grupo de celebridades que han vivido esta experiencia, me siento muy afortunada y agradezco tanto el cariño que el público me tiene, y más de disfrutarlo con mi familia", comentó la también empresaria.

Sofía, la pieza clave en una familia feliz y llena de amor

El 31 de julio de 2015, Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno dieron la bienvenida a su tercera hija en común, una niña que llegó para iluminarlo todo. "La llegada de Sofía fue como un regalo inesperado que completó nuestra familia de la manera más hermosa. Para Mario Andrés y para mí, fue una segunda oportunidad de experimentar las maravillas de la crianza desde una nueva perspectiva. Sus hermanas la recibieron con tanto amor y entusiasmo, y desde entonces han sido inseparables", expresa Bárbara.

Y feliz de tener esa luz en su vida, agrega: "Sofía trajo una nueva dinámica a nuestra familia, un brillo especial que nos ha unido aún más. Le pusimos Sofia Andrea VICTORIA porque después de perder un embarazo Dios nos dio unos de los regalos más hermosos que un padre puede tener".



© @experiencekissimmee

Si bien siempre será la bebé del hogar, Bárbara y Mario saben que Sofía, quien recién inició el tercer grado escolar, va en camino a convertirse en una jovencita. "Es un sentimiento agridulce ver cómo Sofía va dejando atrás la niñez y se convierte en una jovencita. Me llena de orgullo ver la persona en la que se está convirtiendo, tan llena de vida, curiosidad y bondad", nos dice Bermudo.

"Al mismo tiempo, me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y lo importante que es disfrutar cada momento. Me siento la madre más afortunada y a la expectativa por ver todo lo que logrará, pero también quiero seguir abrazando esos momentos de infancia que aún nos quedan, porque sigue siendo la bebé de la casa, y será hasta el 2025 cuando nacen dos sobrinos", añade sobre la dicha que pronto recibirá su familia.



© @experiencekissimmee

Bárbara ha visto muchos cambios en su hija menor ahora que ya tiene nueve años: "He notado cómo está desarrollando una mayor independencia y confianza en sí misma. Es más decidida en sus gustos y opiniones, y se muestra más curiosa sobre el mundo que la rodea". Y concluye: "También está comenzando a comprender más a fondo las emociones de los demás, lo que ha hecho que su empatía y su capacidad para cuidar de otros se fortalezcan aún más".