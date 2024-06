Borja Voces se sincera sobre su distanciamiento con Bárbara Bermudo y lo mucho que la admira

Como pocas veces, Borja Voces habló sobre el origen del distanciamiento que existe entre él y su excompañera de set, Bárbara Bermudo, con quien trabajo durante casi dos años en Primer Impacto. Durante ese tiempo, ambos se llevaron muy bien y Bárbara le abrió las puertas de su hogar para darle la bienvenida a un país distinto a su natal España, mientras el presentador de televisión se abría paso en el camino a su sueño de estar frente a las cámaras.

Sin embargo, aquella mancuerna se vio lacerada en 2017, con la salida de Bárbara de Univision, un momento bastante complicado para ella en el que también se topó con comentarios que la afectaron mucho, un tema que la alejó de muchas personas, entre ellos Borja, quien estuvo envuelto en malos entendidos con su amiga.

“Bárbara Bermudo conmigo fue una mujer excelente no puedo decir otra cosa, la verdad es que me dio mucha lástima porque, cuando pasó todo lo que pasó, Bárbara como qué se desconectó de mí, voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás, a mí como que me dejó de seguir en Instagram, entonces como que perdimos un poco el contacto”, recordó el presentador en una charla para el podcast No Estamos Tan Locos, en donde hizo un breve y profundo repaso sobre su vida profesional.

Voces agregó: “Parece que le dijeron que yo había dicho, ya sabes el teléfono escacharado, y él dijo que yo le dije que el otro dijo…”. Fue ahí en donde recordó lo buena amiga que fue Bárbara: “Me dio lástima, porque de verdad Bárbara conmigo, aparte de mi admiración absoluta como profesional, que me parece que es un monstruo de la televisión y de comunicar; se portó muy bien, fue el primer año que yo llegué, me acuerdo mis padres pasaban en Navidad aquí, y ella nos invitó a su casa y yo pasé Navidad con Bárbara”.

El deseo de reconectar

Luego de ocho años de aquella situación, Bárbara Bermudo ha encontrado un camino distinto al que construyó frente a las cámaras de Univision. Ahora está dedicada a su familia, además de tener proyectos como empresaria con sus clínicas Zativa Health and Life Wellness. Borja, por su parte, no descarta que en algún punto puedan reencontrarse y charlar sobre todo lo que ha sucedido en estos años, así como el delicado tema que rodea la salida de Bárbara de la televisora.

“Hay que respetar a las personas con los tiempos”, dijo cuando le preguntaron si estaría dispuesto a retomar la conversación. Incluso compartió que no hace mucho se la encontró en un evento, aunque no hubo tiempo para hablar. Y sobre el tema, concluyó: “Estoy abierto a retomar la conversación cuando ella quiera, siempre con mucho respeto y cariño. Siempre que me hablan de Bárbara me gusta porque conmigo se portó muy bien”.