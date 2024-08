Bárbara Bermudo celebra un nuevo logro de su hija mayor, Mia

Hace tan sólo unas semanas, en el hogar de Bárbara Bermudo celebraban el cumpleaños número 15 de su primogénita, Mia. La joven es el claro ejemplo de lo rápido que pasa el tiempo, pues no hace mucho era una niña sonriendo para las publicaciones de mamá junto a sus hermanas Camila y Sofía. Ahora Mia es toda una jovencita que empieza a dar sus primeros pasos como adulta, pues con mucha emoción compartió que ya tiene su permiso para conducir.

© IG: @las_hermanas_moreno Bárbara Bermudo y su hija Mia

"Mi mamá Bárbara Bermudo y papá Mario Andrés Moreno tienen una nueva chofer… y soy yoooo, 🚗 Mia 🥰🥰🥰💕", compartió feliz en la cuenta de Instagram en la que, desde muy pequeñita, muestra su día a día al igual que sus hermanas menores.

Con un hashtag, Mia explicó que se trata de un permiso, el cual se puede obtener en florida a los 15 años siempre y cuando aprueben el test escrito, así como otros requisitos que aseguran que los adolescentes harán uso responsable del auto mientras están detrás del volante.

Mia compartió este buena nueva junto a su mamá, quien ahora viaja cómo copiloto, aunque muy contenta de ver a su hija muy emocionada por poder conducir, algo que suele ser bastante importante para los jóvenes a esa edad. En un breve video, la joven muestra su permiso a la cámara mientras sonríe, además de llevar un look casual con gafas negras para el sol.

Los comentarios felicitándola no se hicieron esperar, así como algunos más que le piden que sea bastante cautelosa a la hora de manejar. Unos más no podían creer que Mia ya no sea aquella niña que conocimos bastante pequeña.

Doble festejo en el hogar Moreno-Bermudo

La alegría del permiso de conducir de Mia se sumó a la dicha por el noveno cumpleaños de la más pequeña de la casa, su hermanita Sofia. El 31 de julio, la familia festejó ese gran día, en especial Bárbara Bermudo, quien le dedicó unas hermosas palabras a su tercera hija.

"Hoy Sofia cumple nueve añitos. Increíble cómo pasa el tiempo", expresó en un tierno video para su hija. Esta vez, la orgullosa mamá quiso hacer algo diferente: "Usualmente en un día como hoy comparto diferentes videos de Sofia cumpliendo añitos", agregó antes de tener en cámara a su hija, a quien le habló de frente.

"Hoy celebramos tu cumpleaños, Sofia. Gracias por el don maravilloso de tu vida y por cada momento de alegría. En este día especial queremos elevar una oración por ti pidiendo bendición y protección sobre tu vida. Que tu amor y gracia nos acompañen todos los días, y que Dios te llene de sabiduría, bondad y una fe inquebrantable", dijo Bárbara acariciando las manos de la niña.

© IG: @las_hermanas_moreno Bárbara Bermudo y su hija Sofia

Y continuó: "Declaramos hoy que seas una hija de Dios amada y escogida, que tu corazón siempre se llene de paz, de alegría y que encuentres consuelo y fuerza en la presencia de Dios". Finalmente, la feliz mamá le recordó lo mucho que la aman, para después llenarla de besos y abrazos que la pequeña recibió con una gran sonrisa.