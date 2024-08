Ana Brenda Contreras defiende a Gala Montes por los comentarios sobre sus estudios en 'La Casa de los Famosos'

En medio del revuelo que ha causado la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Ana Brenda Contreras no ha dudado en alzar la voz para defender a una de sus colegas que se encuentra participando en dicho show. Se trata de Gala Montes, quien ha sido señalada por algunos de los habitantes de la famosa casa de no haber estudiado actuación, algo que incluso han intentado usar en contra de la guapa actriz, con tal de debilitar su imagen ante el público. Es por eso que la intérprete no ha dudado en salir en defensa de su colega y dejar en claro que, más allá de sus estudios, Gala ha construído su carrera a base de talento y mucho trabajo, el cual ha desempeñado desde que era muy pequeña.

© IG: @anabreco Ana Brenda Contreras alzó la voz para defender a su colega

Fue a través de la plataforma TikTok que la actriz se pronunció al respecto, luego de que llegara a ella un clip en el que se puede observar al presentador Adrián Marcelo y al actor Sian Chiong, habitantes de La Casa de los Famosos, hablar del nivel de estudios de Gala, algo que pretendían "Trabaja desde los 6 años, señores, ¿qué más estudios quieren?", expresó de forma tajante.

© IG: @galamontes Gala Montes es una de las integrantes más fuertes de 'La Casa de los Famosos'

En ese mismo sentido, Ana Brenda también destacó el trabajo que Gala ha venido realizando en la televisión y producciones tan importantes como El Señor de los Cielos y La Mexicana y el Güero, aprovechando para cuestionar las conductas de los otros habitantes de la casa. "(Gala) tiene una carrera exitosa, a diferencia de otros que estudiaron y no ejercen, y menos tienen ética”, finalizó.

Cabe destacar, que Ana Brenda no solo le ha mostrado su apoyo a Gala Montes, pues recientemente también respaldó a Briggitte Bozzo, otra de las participantes del show, quien la semana pasada se vio envuelta en una polémica debido a que otra de las integrantes intentó quitarle un mango que ella había guardado para comerselo después. En aquella ocasión, la actriz de Dynasty publicó en su perfil de X que se comería un mango en honor de Briggitte, un mensaje que fue secundado por Angelique Boyer, quien comentó la publicación de Contreras con un: "X2".

¿Por qué Ana Brenda no entraría a 'La Casa de los Famosos'?

El año pasado, durante su visita al programa de YouTube Pinky Promise, que conduce Karla Díaz, Ana Brenda Contreras se declaró fan de La Casa de los Famosos, por lo que fue cuestionada sobre si le gustaría formar parte de alguna edición de este show; algo a lo que contestó de la forma más directa posible. "No bebé, porque se me acaba la carrera... No entraría, pero soy fan", aclaró la intérprete.