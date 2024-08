Rebecca de Alba se sincera: ‘No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado’

En un acto sin precedentes, Rebecca de Alba usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que habló de su vida amorosa y de su derecho a mantener en privado los detalles de esta. Con una foto en la que presumió su belleza natural, la presentadora aprovechó para desmentir algunos rumores entorno a sus preferencias. Dando lecciones de sinceridad, la originaria de Zacatecas le contó a sus seguidores, por qué todos estos años ha optado por el camino de la discreción.

Como nunca, la conductora habló sobre su vida amorosa con sus seguidores

Los rumores que rodean su vida

Como nunca, la conductora abordó el tema de manera frontal: “Les voy a platicar algo de mí: No soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió, como por arte de magia, en una mujer o en una persona gay. No se pega, eh. No es gripe. Se lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante”, escribió en la primera parte del texto, haciendo alusión a su relación con Ricky Martin.

La presentadora continuó explicando que el hecho de que lleve una vida privada, al margen de los reflectores, es simplemente una decisión: “Jamás me imaginé que el ser una persona discreta, reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida, sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir. Solamente estoy compartiendo, no estoy dando explicaciones”, puntualizó.

La conductora desmintió los rumores que han rodeado su vida personal por años

Una mujer libre y feliz

La conductora, continúo explicando por qué no le gusta revelar la identidad de sus parejas, ni compartir públicamente sus relaciones: “Yo respeto siempre y soy solidaria. No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. Ni al caso. Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente”, se lee en otra parte de este mensaje con el que Rebecca consiguió la reacción de más de 9 mil seguidores, entre ellos, Maribel Guardia, quien le escribió en los comentarios: “Tú eres una dama”.

La presentadora se describió como una persona discreta, libre y feliz

Por último, De Alba aclaró que con este mensaje no tiene la intención de provocar nada, únicamente, quería sincerarse con sus seguidores sobre los señalamientos de los que ha sido blanco durante años, sólo por el hecho de optar por tener una vida privada discreta: “Y gracias a ustedes por leer un texto que podría tomarse muy en serio, pero no lo hagan, cero dramas. Soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida”, se lee en la parte final de su texto.