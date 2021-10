Rebecca de Alba aclara si hay un romance con Humberto Zurita

Entre Rebecca de Alba y Humberto Zurita existe un rumor de romance que suena desde hace algunas semanas. Con esa información, el público esperaba ver las primeras fotos de ambos juntos, y la confirmación de la relación de la que habrían pistas. Sin embargo, esa información es falsa, tal como lo reveló Rebecca de Alba al ser cuestionada por la flecha de Cupidoentre ella y el viudo de Christian Bach.

©@dealbarebecca



Rebecca de Alba aclaró si mantiene una relación amorosa con Humberto Zurita

“Es un sitio en Internet en donde habla justamente de que a lo mejor tenemos romance él y yo, pero la verdad es que no, no tenemos romance”, dijo en entrevista con el programa Ventaneando. Firme y amable, la presentadora de TV no sólo negó que entre ambos exista más que una amistad, sino que explicó cómo es que se llevan en realidad.

“Creo que es un gran actor y anda muy ocupado con su ‘Reina del Sur’, yo ando en mis cosas, no sé, me llama la atención de dónde pudo haber salido ese rumor, porque pues no”, dijo la mexicana. Con sus palabras, además dejó en duda el origen de los rumores.

“Lo conocí con Christian, hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos después. Llevamos una relación Christian, Humberto y un poco cuando yo andaba con Leonardo, coincidíamos de repente en Acapulco y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México”, agregó Rebecca sobre cómo es que conoció a Humberto, con quien mantiene una relación cordial.

El luto de Sebastián Zurita

Mientras los rumores de un nuevo amor para Sebastián Zurita quedan aclarados, en su familia se vuelve a sentir el luto, al menos por parte de su hijo, Sebastián. En sus redes sociales, el también actor envió un sentido mensaje por el fallecimiento del cineasta, Felipe Cazals. “Con el corazón abatido y triste. Una frustración tanto conmigo y con la vida. Me toca despedirme de un gran mentor, un amigo, un viejo gruñón pero adorable, un visionario y alguien que le dio voz a México de la manera más real que él podría imaginarse“, escribió.

©@szuritaoficial



Sebastián Zurita se despidió de un amigo

“Gracias por dejarme acercarme a ti como ser humano y poder escuchar tus platicas, tus enseñanzas y tu visión a futuro. El cine se viste de luto, la cultura de México pierde a un grande y yo pierdo a un amigo. Te mando un beso gigante hasta donde vayas. Te tomas un vinito con mi mamá ahora que la veas. Te quiero”, agregó en su sentida despedida en la que no pudo evitar recordar a su mamá.

