Rebecca de Alba revela que perdió dos bebés que esperaba con Ricky Martin

Ricky Martin y Rebecca de Alba conformaron una de las parejas favoritas de la industria del entretenimiento, hasta que su relación llegó a su fin en 2005. Aunque cada uno tomó su propio camino, el cariño y el respeto mutuo se han mantenido a lo largo de todos estos años, tal como la modelo lo ha afirmado en más de una ocasión. La también presentadora habló recientemente de su extinto noviazgo con el cantante boricua, y además de sincerarse sobre las circunstancias de su separación, se ha abierto sobre un duro episodio que vivió con él en su anhelo de formar una familia: la pérdida de dos bebés.

©GettyImages



Rbecca y Ricky tuvieron una relación estable feliz.

Si bien en el pasado Rebecca ya había hablado sobre los problemas que enfrentó en sus embarazos y que había perdido varios bebés, ha sido hasta ahora que ha revelado que hubo dos que fueron fruto de su relación con Ricky Martin. La belleza zacatecana abrió su corazón en una charla con el periodista Alberto Peláez para su segmento de entrevistas en YouTube En la Cama Con...

“¿Te hubiera gustado haber formado una familia, haber tenido hijos?”, le preguntó el anfitrión a la modelo en un momento de su conversación. “Claro que sí. Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico que hubiera sido mamá y no, no se logró”, confesó. “Tuve un par de pérdidas con la misma pareja”, recordó.

©GettyImages



La pareja se separó en 2005 tras varios años juntos.

El periodista le preguntó sobre la identidad de su pareja en aquel momento, y aunque Rebecca primero se mostró un poco renuente a revelar el nombre, terminó por hacerlo. “Por ahí se sabe, ya se sabe desde hace mucho”, comentó. “Con Ricky”, dijo finalmente. “Sí, Ricky fue una gran pareja mucho tiempo y queríamos ser papás y queríamos hacer una familia y todas estas cosas”. La modelo se deshizo en halagos al hablar del puertorriqueño, asegurando vio en él la persona indicada para formar una familia. “La verdad es que para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos. Por los valores que tiene, la calidad de persona que es”,

Sin embargo, las cosas no salieron como hubiera esperado, y aunque seguramente fue una situación dolorosa en su momento, Rebecca lo ha asumido con entereza y sabiduría. “Pues la vida es como es, y también hay otra cosa, no es que no importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presente. Entonces, si no se da...”, comentó. “Sí pude ser mamá, pero a medias, los perdía”, agregó.

Decidió no seguir intentando ser tener hijos

En mayo de 2021, Rebecca dio a conocer que se había embarazado en más de una ocasión, y que en todas había perdido a sus bebés. En aquella ocasión, en entrevista con la revista mexicana CARAS, la modelo detalló que uno había sido con RickyMartin. “Quisimos hacer una familia y tener nuestros hijos. Sí, quedé embarazada y lo perdimos. Digo: ‘lo perdimos’ porque fue un hombre que se involucró absolutamente”, contó entonces.

En aquella entrevista, la conductora compartió además que en un momento decidió dejar de intentar ser madre. “Hubo un momento en mi vida en el que elegí, por las circunstancias de la vida y por la edad, que ya no iba a arriesgarme a ser mamá”, dijo a la revista. Y aunque no logró tener hijos, aseguró que siempre se ha sentido realizada como mujer. “Yo creo que la mujer es una máquina perfectamente bien diseñada que no necesita a nadie, ni a una pareja, para procrear una familia y, ¿que se sienta incompleta por no tener hijos? En lo absoluto. Nunca lo pensé así ni lo pienso ahora”, dijo.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.