El sincero mensaje de gratitud de Gaby Espino a Ximena Duque: 'Gracias por inspirarme'

Ximena Duque y Gaby Espino continúan fortaleciendo su lazo a nivel profesional, en medio de su viaje por Turquía. Desde que unieron esfuerzos para emprender un nuevo proyecto empresarial para ayudar a otras mujeres, ambas se han hecho muy cercanas. En medio de esta travesía, la estrella de origen venezolano le expresó su cariño y admiración a la colombiana, pues le abrió las puertas hacia un nuevo negocio con el que busca apoyar a más mujeres en Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, Gaby le dedicó unas bellas palabras a Ximena Duque, gracias a la que ha fortalecido su faceta como empresaria. Con una bella fotografía, tomada durante una elegante cena con temática all in white, en Estambul, la estrella de telenovelas le mostró su agradecimiento a Ximena por creer en ella y considerarla para este nuevo proyecto. "Gracias por inspirarme... por enseñarme tanto y por ser tan generosa @ximenaduque. Gracias por creer en mí y por empujarme a ser mejor en esto todos los días! Te adoro! Me siento demasiado agradecida de pertenecer... ¡Qué gran equipo somos!".

En la fotografía, ambas aparecen con espectaculares atuendos en blanco; Ximena con un pantsuit monocromático de cola larga con escote corazón, mientras que la protagonista de Santa Diabla se deja ver con un traje calado de crochet con un top del mismo color. Ambas lucen sonrientes y muy cómplices, felices por lo que esta travesía les ha dejado, tanto a nivel personal como empresarial.

Después de unos días en Estanbul, las actrices, acompañadas de un numerosos grupo de influencers de belleza y creadoras de contenido, han puesto rumbo a la región de Capadocia, donde disfrutarán de sus espectaculares paisajes, además de que probablemente se subirán a un globo aerostático, uno de los imperdibles de este lugar.

'Unidas somos mucho más fuertes'



En julio pasado, cuando recién anunciaron su colaboración, Ximena Duque habló sobre las características que la unen a Gaby Espino, asegurando que amabas tienen las mismas ganas de crecer y trabajar codo a codo. "Es una pasión que tenemos las dos, incluso. Y de hecho, es muy lindo porque con Gaby hemos trabajado en diferentes producciones", dijo Ximena sobre la forma en la que han empezado a trabajar a nivel empresarial, construyendo sueños. "Si las mujeres entendieran que si nos unimos, vamos a ser más fuertes. Y yo sé que suena trillado, pero es que es así, unidas somos mucho más fuertes", compartió la estrella de raíces colombianas.

Además de tener su carrera como actriz, Gaby se ha destacado como empresaria diversificando sus ingresos; por un lado tiene una marca de ropa además de hacer un emporio con su Agave Beauty Bar, el cual ya cuenta con dos locaciones en Miami. De hecho, este meses el tercer aniversario de la primera de las sedes, ubicada en Doral.