Lucero recuerda el polémico momento que vivió junto a su exnovio, Michel Kuri

Diez años atrás, Lucero enfrentó una de las polémicas más fuertes de su carrera, cuando fueron filtradas y difundidas algunas fotografías en las que aparece acompañando a su entonces novio, Michel Kuri, durante una jornada de cacería. Aunque la cantante admite ser ajena a ese tipo de prácticas, reconoce las dificultades de transitar por una etapa de duros señalamientos, pues hubo personas, según admite, que no podían perdonarle el hecho de ubicarla en tal contexto. A pesar de lo sucedido, la intérprete pudo pasar la página de esa situación, sincerándose sobre cómo fue para ella asumir lo ocurrido.

© @luceromexico Lucero contó que las fotos del día de cacería de su novio fueron hackeadas de su correo electrónico.

Las polémicas fotos de Lucero y su entonces novio

Abierta a abordar diversos aspectos de su entorno personal, Lucero revivió este episodio al asistir como invitada al podcast de Yordi Rosado, quien directamente le preguntó sobre cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en su carrera. “Una vez que salieron a la luz unas fotografías en donde yo estaba acompañando en ese momento a mi pareja a una cacería, que era una cacería profesional y se colaron unas fotografías. Yo siempre que oía las historias de: ‘Me hackearon, me hackearon el mail’. Yo decía: ‘Yo creo que eso no pasa’, pues a mí me pasó y hackearon mi mail en donde yo tenía esas fotografías…”, explicó la intérprete.

Al ahondar en sus declaraciones, Lucero rechazó todo lo que se dijo en su momento, reiterando que aquel día solo iba como acompañante de su pareja. “Sé que el tema de la cacería es un tema muy polémico del cual yo no soy experta, no conozco mas que lo poco que he podido conocer por ser novia de una persona que practica la cacería deportiva. Yo creo que fue muy duro también porque yo no soy cazadora, yo no practico la cacería, no conozco de eso. Yo iba acompañándolo y fue muy difícil porque la gente empezó a hacer un juicio muy fuerte de que yo mataba animales y no es así…”, expresó.

© @luceromexico Lucero negó dedicarse a la cacería, una actividad que era practicada por su entonces novio.

‘Había gente que no me lo podía perdonar’

En su plática, Lucero recordó las consecuencias de ese suceso que de inmediato cobró gran interés mediático. Al mismo tiempo, algunas de las personas que dieron seguimiento al tema, según afirma, adoptaron una postura determinante. “Fue muy duro y, ¿cómo iba a salir a defenderme? ¿Qué digo? Tampoco es que me estoy lavando las manos, surgió una situación muy complicada en donde había gente que no me lo podía perdonar…”, reveló la cantante, quien ha sido muy directa al hablar de este tema frente a los micrófonos del reconocido entrevistador de celebridades.

© Getty Images Lucero asegura que tras la polémica logró sentirse más tranquila.

Más allá de la circunstancia, Lucero ha podido asimilar lo ocurrido, admitiendo que este tipo de sucesos también golpean de alguna manera las emociones. “A veces como que te relajas un poquito conforme van pasando este tipo de cosas, yo creo que vas como diciendo: ‘Bueno, ahora sí que ya, ya ni modo’. No se trata de que hagas de tripas corazón y digas: ‘Ya, me vale, que opinen lo que quieran’, porque como bien dices, sí sufrimos y sí nos la pasamos mal y sí decimos: ‘Cómo puedo resarcir esto’, pero también te muestras como una persona porque eres una persona…”, aseguró.