'Sí, estoy embarazada', la sarcástica respuesta de Elizabeth Álvarez a quienes critican su apariencia

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no solo disfrutan de su química como pareja. Los esposos también están orgullosos de poder hacer equipo profesional cuando se trata de trabajar frente a las cámaras, como recientemente ocurrió al ser protagonistas de una publicidad para una empresa de comercio electrónico. A raíz de las imágenes proyectadas en tal campaña, algunas personas no dudaron en hacer comentarios sobre la apariencia física de Elizabeth, dando pie a los rumores de que incluso podría estar embarazada. Al respecto, la guapa actriz no dudó en responder de una manera respetuosa y sarcástica, echando por tierra cualquier especulación.

© @cuquitaoficial_ Elizabeth Álvarez lamenta que las personas critiquen la apariencia física de los demás.

¿Elizabeth está embarazada?

Amable como suele ser, Elizabeth se tomó algunos minutos para conversar con los medios de comunicación. A pregunta expresa de qué opina sobre los comentarios sobre su apariencia en dicho comercial, y de los rumores de un supuesto embarazo, la actriz respondió: “Sí, sí estoy embarazada, muchachos, tengo seis meses de embarazo…”, apuntó de manera sarcástica, declaraciones retomadas por los micrófonos de espacios como el programa televisivo Hoy. De esta manera, la intérprete desestima la información que se ha propagado estos días, sobre todo en las redes sociales y algunos espacios informativos de espectáculos.

Tras haber negado estar embarazada, Elizabeth habló de lo cansado que resulta desmentir este tipo de versiones, e hizo énfasis en lo inapropiado de opinar sobre la apariencia física de las personas. “Imagínate que uno, cada vez que salen cosas y que dicen cosas… ahora como no sé por qué nos estamos enfocando a criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto terrible…”, aseguró la actriz, quien afirmó sentirse orgullosa de sí misma. “Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz a mi edad, tengo 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, como estoy, porque esto es lo que ven, así estoy…”.

© @cuquitaoficial_ Elizabeth Álvarez dice sentirse bien consigo misma.

¿Desea tener más hijos?

Junto a Jorge Salinas, Elizabeth tuvo la dicha de convertirse en mamá de los mellizos Máxima y León, de 8 años. Desde ese momento, la actriz ha vivido un proceso fascinante de aprendizajes en todos los sentidos, según ha compartido anteriormente. Sin embargo, asegura estar enfocada en sus hijos, descartando así la idea de tener otro bebé, en parte, por el asunto de la edad. “Estamos muy felices y contentos y aparte tengo 46 años, sería una irresponsabilidad en este momento de mi vida (tener más bebés). No, no lo estamos ni buscando, ni planeando ni nada por el estilo…”, afirmó segura de su postura.

© @cuquitaoficial_ Elizabeth Álvarez descartó tener más hijos.

En otro momento de la reveladora charla, Elizabeth fue enfática al hablar de la gran felicidad que le provoca dedicarse a sus pequeños, quienes, según admite, le han dado todo lo que espera en ese sentido. “Con León y Máxima la verdad es que estoy tan feliz y satisfecha y contenta, que pedir algo más a la vida ya sería un insulto…”, afirmó la intérprete, feliz de escribir las páginas de su historia de amor junto a Jorge desde hace más de una década.