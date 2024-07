Jorge Salinas sale en defensa de su esposa, Elizabeth Álvarez: 'Mi mujer es hermosa'

Por más de una década, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han conformado una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Unidos, han logrado conquistar el éxito en sus respectivas carreras. Sin embargo, debido a su posición como figuras públicas, no han escapado de ser objeto de comentarios o señalamientos, una situación a la que han sabido hacer frente como todos unos profesionales. Ahora, Salinas ha salido en defensa de su esposa, luego de que se generara una conversación en redes sobre ella a raíz de unas imágenes en las que muestra su figura.

© Getty Images Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez llevan 12 años casados.

La reacción de Jorge a los comentarios sobre Elizabeth

El actor se tomó un tiempo para conversar con la prensa, espacio en el que fue cuestionado sobre lo que se dijo de Elizabeth, esto a raíz de cómo luce la intérprete en una reciente campaña publicitaria. “Elizabeth está hermosa, linda, buenísima. A mí me encanta y sobre todo les voy a decir, a todas las mujeres y a todos los hombres también; somos alma, el cuerpo es simplemente una botarga que traemos…”, expresó declaraciones retomadas por medios como Venga la Alegría.

© Getty Images Jorge Salinas y su esposa, Elizabeth Álvarez

Visiblemente tranquilo, Jorge aseguró sentirse agradecido por compartir todo este tiempo junto a Elizabeth, restando importancia a lo que se pudiera comentar. De hecho, destacó ante las cámaras y los micrófonos su belleza, orgulloso de caminar a su lado. “Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me atrae en todas las facetas que ha tenido en estos años que hemos pasado juntos. Yo no escuché ningún comentario, pero estoy plenamente agradecido con la vida por ponerme a una mujer tan bella como ella…”, destacó el intérprete, quien ahora se encuentra motivado por el nuevo proyecto televisivo en el que participa, la telenovela de TelevisaUnivision, El Ángel de Aurora.

12 años de amor

El romance entre Jorge y Elizabeth toma fuerza con el paso de los años. Desde que lograron coincidir los actores han trazado un proyecto de vida en el que han podido consolidar varios de sus sueños, entre ellos, el de formar una familia integrada por dos hijos, los mellizos Máxima y León. Recordemos que, en octubre pasado, la pareja celebró su aniversario de bodas número 12, una fecha tan especial que recibieron de una manera extraordinaria, con un especial viaje por el Caribe.

© @cuquitaoficial_ Elizabeth y Jorge son los mejores cómplices en todos los sentidos.

En esa ocasión tan especial, Jorge dedicó a Elizabeth conmovedoras palabras, feliz de celebrar este momento a su lado. “Hoy celebramos el 12vo aniversario de bodas. Te amo, Elizabeth, desde que te vi por primera vez te amé @cuquitaoficial_ y te amaré por siempre”. Del mismo modo, Elizabeth dijo: “Cuando las palabras sobran… Celebrando @salinasjorgemx nuestro aniversario 12”, escribió la actriz, quien ha puesto en alto su matrimonio con Salinas, a quien define como a un hombre extraordinario y, sobre todo, buen padre, siempre pendiente de su familia.