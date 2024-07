Elizabeth Álvarez, feliz de acompañar a Jorge Salinas en la graduación de su hija Valentina

A lo largo de 12 años como esposos, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han podido consolidar un matrimonio basado en el amor y en el respeto. Así lo ha dejado ver la guapa intérprete, al sincerarse sobre la gran familia que ha formado junto a Jorge, quien recientemente celebró la graduación de su hija Valentina, producto de su relación pasada con la actriz Andrea Noli. Elizabeth expresó cómo se siente al haber sido una de las invitadas a este festejo, en el que junto a Jorge posó para las fotografías del recuerdo en compañía de la jovencita, feliz de rodearse del cariño de los suyos en este especial día.

© Getty Images Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen 12 años de casados.

Elizabeth defiende la unión familiar

En una reciente charla con la prensa, a propósito de su participación en la puesta en escena Perfume de Gardenias, Elizabeth habló de cómo fue para ella acompañar a Jorge a la graduación de su hija Valentina, especialmente ahora que los tiempos lograron coincidir para que esto fuera posible. “Sí, pues es que siempre en familia siempre va a ser mejor, siempre la familia es el lazo que nos use. Es el plano que, aunque ya no estemos aquí, seguimos amando a nuestros amores. Qué bonito y qué privilegio poder estar con la familia en los momentos importantes y a veces cuando no podemos estar también uno siente feo porque a veces por trabajo no puedes estar con tus amores, a mí me ha pasado en muchas ocasiones…”, dijo la protagonista de telenovelas y teatro en entrevista con los medios, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Elizabeth hizo énfasis en lo importante que es actuar siempre desde el amor, una regla de oro que aplica en todo momento. Así mismo, se refirió de manera puntual a la celebración de la graduación de Valentina y lo que significó para ella ser invitada y acompañar a su esposo. “Yo siempre voy a estar a favor de la familia, del amor, y de los amores y siempre he dicho: ‘Un hijo es una bendición’. Mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos y eso para mí me llena de felicidad. Desde que estaba embarazada que ustedes me preguntaban siempre he dicho: ‘Mis hijos tienen el mayor regalo que son sus hermanos’, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo...”.

© IG @andreanoli Este fue fue el collage de fotos que tanto Valentina, como su mamá, publicaron en redes

Feliz de trabajar con Jorge

Si algo llena de orgullo el corazón de Elizabeth, es que su relación con Jorge Salinas también tiene en común la pasión que ambos comparten por los escenarios. Gracias a ello, han podido coincidir nuevamente, ahora como parte del elenco de la puesta en escena Perfume de Gardenias, en la cual también comparten créditos con Aracely Arámbula. “Yo estoy muy feliz de compartir el escenario con un gran actor, Jorge es un gran actor, uno de los mejores actores que tenemos en este país y para mí va a ser un honor poder compartir con él este escenario nuevamente, y que después de tantos años vengamos aquí casados con un feliz matrimonio. Ese es un regalo de Dios que agradecemos todos los días…”, dijo.

© @cuquitaoficial Elizabeth está feliz de que sus hijos convivan con sus hermanos mayores.

La actriz hizo énfasis en el talento actoral de su esposo, quien cuenta con una trayectoria de varios años en cine, teatro y televisión, consolidado como uno de los galanes más reconocidos del medio. “Jorge es un actorazo, Jorge ha hecho personajes de todo, cuando eres actor puedes hacer cualquier personaje…”, dijo la guapa actriz.