Lucero Mijares y Lalo Capetillo nos dan una divertida lección sobre la amistad [EXCLUSIVA]

Si tuvieran que elegir entre actuación o canto, ¿hay un ganador o sería empate?

LM: Escogería el canto porque es una de las cosas que más me gusta hacer. En el teatro he aprendido mucho y mi mamá me ha enseñado mucho sobre actuación, pero desde muy chiquita el canto es lo que me gusta más.

LC: ¡Cantar! Cuando estoy cantando se me remueven muchas emociones en el escenario y una presentación de 40 min la siento de 30 segundos y quiero más. Aunque la actuación me gusta no me considero actor, es una profesión que respeto demasiado porque no tengo esa preparación. Para mí sería impensable porque tengo una hermana y unos papás actores que he visto prepararse para tener este título, por eso yo no me atrevo a llamarme así.