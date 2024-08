Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr dan un avance sorpresa de su nueva colaboración

Meses atrás, Eduardo Capetillo Jr y Lucero Mijares dieron una de las sorpresas más comentadas por el público. Los jóvenes coincidieron en el programa televisivo Juego de Voces, en el que, al participar con sus papás, hicieron evidente la gran química que prevalece entre ellos. A raíz del gusto que generó en la audiencia su mancuerna, los cantantes tomaron la decisión de ir más allá en lo profesional, y motivados por la música idearon el lanzamiento de una canción grabada en conjunto. Cercanos como suelen ser a sus seguidores, los talentosos jóvenes han querido dar un adelanto del tema, dispuestos a poner en alto su ímpetu creativo y las ganas por conquistar un éxito más en el espectáculo.

© @eduardocapetillog Eduardo Capetillo Jr y Lucerito apostaron por el género regional.

La sorpresa musical de Eduardo y Lucerito

Mientras Lucerito Mijares prepara todo para concluir su participación en la obra musical El Mago, ya trabaja junto a Eduardo Jr en el estreno de esta canción bajo el género del regional mexicano, y la cual lleva por título Vas a Decir que Sí. Tal como el cantante lo había anunciado, este fin de semana fue lanzado un avance del tema, el cual les ha merecido las ovaciones de sus respectivos fans, ansiosos por verlos triunfar nuevamente sobre los escenarios.

Video relacionado

En el clip, aparece Eduardo bailando y cantando el tema. Así mismo Lucerito se deja ver interpretando su parte, ambos acompañados de los músicos y algunos bailarines. Con total emoción, los jóvenes presumieron este avance de su lanzamiento, confiados en que sus fans podrán disfrutar de esta canción tan pronto sea estrenada de manera oficial. “Les dejamos un adelanto de la nueva rolita que se viene, Vas a decir que Sí, para superar domingo de bajón. Queremos ver sus bailes”, se puede leer en la publicación, la cual ha acaparado la atención de los usuarios en redes.

Lucero y Biby Gaytán reaccionan al lanzamiento de sus hijos

Como era de esperase, Lucero no pudo contener la emoción tan pronto fue publicado el primer clip del tema. La cantante dijo estar fascinada con el resultado, coincidiendo con los demás fans de los jóvenes. Así mismo, auguró que la canción puede convertirse en una tendencia dentro de Tik Tok, la red social de moda. “Estoy amando. Vas a decir que sí, que sí, que sí. Voy a decir que no, que no, que no. ¿Nuevo trend de TikTok? Nuevo éxito del verano, mi favorita. ¡Son lo máximo!”, escribió la cantante en los comentarios.

Del mismo modo, Biby Gaytán se dejó ver encantada con la canción, tanto así que retó a su hijo a realizar el baile del tema, el cual ya ha generado expectativas entre quienes están muy pendientes de la colaboración de los jóvenes. “Wowwww reto a @capetillo_eduardo a que lo hagamos”, escribió Biby, siempre orgullosa de su hijo y de su buena mancuerna con Lucerito Mijares, quien al igual que Eduardo es una gran apasionada de la música.

© @luceromijaresoficial Lucero Mijares continuará haciendo música tras concluir la obra musical El Mago.

La química entre Lucerito y Eduardo

En días pasados, Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr fueron tema de conversación, gracias a su buena química incluso se llegó a decir que ambos podrían tener un romance, aunque lo único que existe entre ambos es una fuerte amistad. “Somos muy amigos, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho y la verdad no quiero que se hagan estos chismes, porque no sirven de nada”, dijo Lucerito en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy.