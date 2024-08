El ex de Ana Bárbara revela por qué su hijo José María dejó por un tiempo la casa de la cantante

En días pasados, Ana Bárbara rompió en llanto al revelar que su hijo José María, de 17 años, había vuelto a su casa tras permanecer un tiempo viviendo con su papá en México. La felicidad es inmensa en el corazón de la intérprete pues, aunado a esta reconciliación, está el hecho de que el jovencito la rescató de ahogarse en el mar de Cancún. A unos días de esas conmovedoras declaraciones, José María Fernández, ‘El Pirru’, ex de la cantante y padre del adolescente, ha roto el silencio sobre los motivos por los que su hijo se fue a vivir por un tiempo con él, luego de este le comentara sobre los supuestos malos tratos que recibía por parte de Ángel Muñoz, prometido de la también llamada Reina Grupera.

© Getty Images Ana Bárbara contó que su hijo Chema ha vuelto a casa.

El Pirru comparte que su hijo le pidió ya no vivir con Ana Bárbara

En una charla concedida a los medios, El Pirru reveló parte de la conversación que tuvo con su hijo Chema, quien tiempo atrás decidió mudarse de la casa de Ana Bárbara a la suya debido a ciertas situaciones en el hogar de la cantante. “Me lo comentó llegando del viaje, y todo empezó con la bronca de que, al parecer, sí existían unos audios y unos videos que probaban eso (el maltrato). No estoy yo cien por ciento seguro, pero sí me lo comentó…”, aseguró Fernández, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

El Pirru aseguró que tan pronto su hijo le comunicó su sentir, tomó cartas en el asunto, acordando hacerse cargo de él tras hablar con Ana Bárbara. “Me fui por él y me lo traje, no pensé en actuar, actué. Hablé con Chema y me dijo: ‘¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí’, sin darme más detalle y le dije: ‘Va’. Ya tenía 16 años y a partir de los 12 puede decidir con quien vive, no hubo ninguna bronca, hablé con Ana Bárbara y le dije: ‘Me toca un rato, va a estar conmigo’, y ya…”, explicó. “A veces los papás descansamos, cuando no estamos al pendiente de un hijo y se va con el papá o con la mamá. También dijo: ‘Órale, te toca’…”.

© @chema._official Ana Bárbara y su hijo Chema.

Cree en la palabra de sus hijos

Meses atrás, el prometido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, acaparó titulares tras las declaraciones de José Emilio Levy, quien aseguró que este maltrataba a sus hermanos. El Pirru habló de esta situación aunque manteniendo ante todo la discreción. “Yo a mis hijos siempre les he creído y es muy difícil que un niño mienta, un adolescente puede ser que ya tenga un poco más de rollo, pero no mienten, lo que te están diciendo es lo que es. Yo por lo que sé, como dijo Emilio, eran castigos fuertes, como: ‘Ponte en la pared’. Regresando un poco a como a mí me castigaban, a nosotros. A mí nadie me dijo que hubiese palabras hirientes, la pareja de Ana Bárbara trata de hacer lo que puede no es nada fácil, no es un tipo violento que vaya y les pegue…”.

© Getty Images Ana Bárbara ha defendido a su prometido, Ángel Muñoz.

Durante la charla, El Pirru también reveló que se encargó de intervenir tras las advertencias que Ana Bárbara y Ángel Muñoz lanzaron en contra de José Emilio, quien habló públicamente de los supuestos maltratos hacia sus hermanos, situación por la que la intérprete amenazó con responder legalmente a lo dicho por el joven. “Yo les dije que ya le pararan o entonces sí, un poco una especie de advertencia. Simplemente ya con mis hijos (no)… olvidemos el tema…”, expresó.