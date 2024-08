Ana Bárbara rompe en llanto al revelar que su hijo José María ha regresado a su casa

La maternidad es la faceta más plena de Ana Bárbara. Junto a sus hijos, la cantante construye cada instante de su historia, orgullosa de verlos crecer y de realizarse bajo su cobijo. En una de sus recientes charlas, la también llamada Reina Grupera deshojó parte de estas profundas emociones, pues recientemente su hijo José María, a quien de cariño llama Chema, volvió a casa tras permanecer un año viviendo en México con su padre, José María Fernández ‘El Pirru’. Conmovida hasta las lágrimas, la intérprete habló de esta reconciliación, la cual tomó gran valor personal luego de que el jovencito la rescatara de ahogarse en el mar de Cancún.

© Getty Images Ana Bárbara asegura sentirse orgullosa de ser madre.

El conmovedor testimonio de Ana Bárbara

Con el corazón en la mano, Ana Bárbara expresó lo mucho que la conmueve que Chema haya vuelto a su hogar. Visiblemente agradecida y conmovida por este acontecimiento, no pudo evitar romper en llanto frente a la cámara al compartir el testimonio de la reconciliación con si hijo. “No puedo explicar, vengo con el alma abierta como madre, como artista, como compositora…”, afirmó frente a las cámaras del programa Hoy Día, de Telemundo. “Hoy agradezco y celebro por todo lo alto mi maternidad y él regresó a casa, pedazo de mi alma, lo amo, estoy muy contenta, por eso me ven aquí fuerte…”, dijo.

Video relacionado

En esa plática, Ana Bárbara recordó que Chema fue quien la salvó de ahogarse en el mar de Cancún, un suceso releído por ella misma como una especie de mensaje divino, agradecida ante todo por la intervención de Chema en este acto que la ha llevado a reflexionar de manera profunda sobre su presente. “Las sacudidas que te da la vida, ahora sí que la sacudida me la dio el mar pero qué fuerte y qué bendición estas lecciones en donde ves todo el panorama, ves la muerte y ves la vida a través de tu hijo y ves la salvación y la sanación…”, explicó la actriz, enteramente convencida de que este suceso le ha permitido cambiar la mirada.

© @anabarbaramusic Chema, hijo de Ana Bárbara.

Ana Bárbara, orgullosa de apoyar a sus hijos

Si algo hace feliz a Ana Bárbara es ver crecer a sus hijos, siempre dispuesta a apoyarlos y a guiarlos en lo que sea necesario. Abierta como suele ser, la cantante habló anteriormente sobre esta labor, orgullosa de lo que ha podido lograr gracias a su trabajo y labor en ese sentido. “La verdad yo siento mucho orgullo de lo que yo les di, mucho, mucho. Y creo que me da mucha felicidad, obviamente no todo es miel sobre hojuelas, porque les cae gorda uno con los límites, con las responsabilidades, que si llega a la casa temprano, que si vas a tomar no manejes, caemos bien gordas, yo sé”, contó meses atrás en una entrevista concedida a Ventaneando.

© @anabarbaramusic Ana Bárbara se ha refugiado en sus hijos.

En esa misma conversación, Ana Bárbara reveló la razón por la que su hijo Chema ya no estaba en casa junto a ella. “José María decidió irse con su papá, vive en Cuernavaca”, explicó en ese instante sin dar mayores detalles. Mientras tanto, la cantante aprovecha este momento y asume su presente como si fuera una nueva oportunidad para replantearse el rumbo que desea seguir de ahora en adelante.