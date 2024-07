Jacky Bracamontes se sincera sobre lo complicado que es ser mama de cinco niñas: 'No tengo privacidad'

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes tienen una de las familias más bellas del mundo del espectáculo. La actriz y el piloto de carreras formaron n hogar junto a sus cinco hijas, Mini Jacky, Renata, Carolina, y las mellizas Emilia y Paula. Aunque suelen compartir s día a día en las redes sociales, en donde podemos ver cómo sus vidas están llenas de risas y momentos únicos, hay ocasiones en las que Jacky se enfrenta a un gran desafío por cuidar de cinco pequeñas.

Jacky Bracamontes y su familia

Sincera, Jacky reveló en El Desahogo, lo mucho que ama a sus hijas "por sobre todas las cosas", pero también contó que a pesar de todo ese amor que llena se hogar, "no tengo vida, no tengo privacidad".

Quienes son madres de familia entenderán a la perfección a la actriz y presentadora, pues en casa las peticiones de las niñas y el querer llamar la atención de mami es un detalle que no tiene fin. “Trato de meterme a bañar y es ‘¡mamá!’… trato de ver una serie y de repente sale una escena que no pueden ver las niñas y no puedo ver la tele, o sea, trato de leer un libro y no me dejan”, contó entre risas.

Algunos pensarían que la solución es hacer espacio en la agenda para salir un poco y charlar con algunos amigos; sin embargo, las pequeñas están atentas a cada uno de sus movimientos. "Me dicen: 'Somos más importantes nosotras, quédate con nosotras".

Lejos de ser un problema, para Jacky llega incluso a ser gracioso cómo sus niñas la buscan en cada momento. Feliz con la rutina familiar que ha creado junto a su esposo, está consciente de que se trata de sacrificios que toda mamá hace. "Desde que soy mamá no tengo vida, es el precio que tengo que pagar", asegura dichosa.

Sus hijas mayores, las compañeras de mamá

Poco a poco, las hijas de Jacky Bracamonte van entendiendo la profesión de mamá. Por ello no es extraño ver a la presentadora en alguna entrega de premios o evento para la televisión, acompañada de sus tres hijas mayores.

Las niñas se la pasan muy bien posando en la alfombra roja con los vestidos que mamá y los diseñadores eligieron para ellas. Además, disfrutan de presentaciones en vivo de sus artistas favoritos y hasta conviven con otras celebridades que las han visto crecer.

Y aunque aún es muy pronto, no sería una sorpresa que alguna de las nenas de Jacky decidiera seguir los pasos de mamá y buscar una carrera en el mundo del entretenimiento.