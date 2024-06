Jacky Bracamontes, orgullosa de la excelencia académica de sus hijas

Otro ciclo escolar ha concluido y Jacky Bracamontes no podía perderse el fin de curso de sus cinco hijas. En compañía de su inseparable esposo, Martín Fuentes, la presentadora acudió a la ceremonia que organizaron en el colegio de las niñas para reconocer a los alumnos sobresalientes. Orgullosa de ver cómo cuatro de sus cinco hijas subieron al estrado, compartió con sus seguidores un poco de esta jornada en la que la empatía, la nobleza y el buen corazón de las niñas, las hicieron destacar. En un mensaje conjunto, el matrimonio publicó detalles de este importante día para Jacky, Caro, Renata y Emilia.

Las ganadoras del colegio

Con un video donde vemos cómo reciben su reconocimiento, Jacky y Martín escribieron: “No podemos estar, Jacky y yo, más orgullosos de estas niñas. Hoy fueron los End of the year awards donde 4 de las 5 recibieron un reconocimiento por el cariño que expresan a sus compañeros y las ganas de ayudar a los demás”. Esta ceremonia, que se realiza en un formato de entrega de premios, busca resaltar las buenas acciones de los alumnos.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no quisieron dejar fuera a Paula quien, en esta ocasión, no se llevó ningún reconocimiento; sin embargo, en casa no hay distinciones: “Mi Pauchis se quedó un poco apachurrada, porque ella no recibió premio, le dije que, si había sido un poco traviesa y me dijo que sí”, se lee en otra parte del mensaje que el matrimonio compartió en redes sociales.

Con este ciclo escolar, termina la etapa de guardería de sus hijas menores, las mellizas, Emilia y Paula quienes, están por ingresar al jardín de niño. Feliz de ver a “bebés” convertirse en niñas grandes, la tapatía publicó una foto a su lado, en la que las vemos presumiendo sus diplomas: “Oficialmente Emi y Pau a Kinder garden. De verdad vuela el tiempo. ¡Ya están grandes las bebés de la casa”, se lee en el feed de Jacky.

¿Habrá reality de los Fuentes Bracamontes?

Desde que Jacky se mudó a Miami, las redes sociales han sido sus grandes aliadas a la hora de mantenerse comunicada con sus seguidores en México. En octubre pasado, durante una entrevista exclusiva con ¡HOLA! AMÉRICAS, Jacky nos habló de la posibilidad de hacer un programa de realidad, al estilo de los Derbez: “¡Un reality!, eso es algo que no he hecho, no sé qué tanto me gustaría compartir mi vida personal, pero está interesante. A lo mejor ya que las niñas crezcan un poquito más, ¡imagínate!, la vida de estas cinco loquitas hermosas. Somos una familia que nos gustan los retos, las cosas diferentes, las locuras. Dejémoslo al universo”, comentó. Mientras tanto, la presentadora usa Instagram y Facebook para compartir pequeños fragmentos de su vida familiar.