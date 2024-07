Catherine Fulop revive el día que pagó una exorbitante cena con Oriana y Paulo Dybala

El pasado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se unieron en matrimonio por medio de una hermosa ceremonia que se llevó a cabo en su natal Argentina. A través de sus redes sociales, la modelo y el deportista han compartido los instantes más emotivos de la boda en la cual estuvieron acompañados de familiares y amigos que han guardado con recelo los detalles más íntimos de la unión. "Ahora si, para siempre", expresaron los recién casados al pie de una publicación en la que lucen felices en esta nueva etapa de sus vidas.

© @fulopcatherine Catherine Fulop en la boda de su hija, Oriana Sabatini

La orgullosa madre de la novia, Catherine Fulop, ha sido enfática en reconocer que ha decidido ser muy hermética con los pormenores del casamiento de su hija mayor, ya que quiere quedarse con "todo lo vivido y con la dicha de ese momento". Sin embargo, ha salido una luz una divertida y "cara anécdota familiar" que la famosa actriz venezolana recordó cuando asistió a un restaurante junto a los recién casados, en Miami, en la cual le tocó pagar a ella y a su esposo, Ova Sabatini, una gran suma de dinero.

Si bien es cierto que la cena se dio cuando Oriana y Paulo recién comenzaban su relación, Catherine y Ova son de la escuela de "papá invita"; pero no contaban con que los gustos de su yerno excedían un poco el presupuesto de los suegros.

“Él [Paulo] de repente decía ‘quiero ir a tal restaurante en Miami’ y eran lugares super costosos”, indicó la actriz en un conocido podcast argentino y advirtió que hablaba de “100 o 200 dólares por persona, depende de lo que tomes”. Cuando los cuatro llegaron al restaurante, Paulo centró su mirada en un champagne y la pidió en la mesa para compartirla con su suegra. Ella aceptó, contemplando que iba a pagar él, “porque una botella de champagne cuesta como mil y pico de dólares”.

“Pedían un plato, dos platos, no terminaban de comerse el plato y estaban pidiendo otro. ¡Y sushi!, eran cosas caras”, acotó Fulop. Al terminar la botella, ella no quiso pedir nada más, mientras su esposo la miraba un tanto destemplado. Acto seguido, traen la cuenta y recordó que el futbolista le pide a Oriana que le pase su billetera para asumir el gasto, lo cual alivió un poco a Catherine.

Sin embargo, todo cambió de manera abrupta cuando Oriana exclamó: "¡No, paga mi papá!". La recordada actriz de telenovelas agregó: “Te lo juro, cinco días sin dormir estuvo mi marido. Nosotros no estamos para pagar un champagne, aparte no me pido una botella con mi marido ni queriendo y él no toma”, reparó. “La cena salió como 2000 y pico de dólares. Ova se quería matar”, puntualizó.