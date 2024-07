Sofía Vergara disfruta de unas vacaciones de ensueño en Italia con su hijo y su novio

Desde hace unos días, Sofía Vergara se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Italia donde la vimos recibir una serenata, nada más y nada menos que de Andrea Bocelli, durante la celebración por los 30 años de trayectoria del tenor. Experta en convertir los viajes de negocios en uno de placer, la colombiana no fue sola, lo hizo en compañía de su hijo Manolo y su novio, el cirujano Justin Saliman. En este viaje, también está presente su squad de diversión, conformado por su inseparable socio y mánager desde hace más de 30 años, Luis Balaguer, y dos de sus mejores amigos, Anastasia Soare, la CEO de la firma Anastasia Beverly Hills y el español, Alejandro Asensi Blanquer.

© @sofiavergara La actriz está disfrutando de Italia con su hijo, su novio y un divertido grupo de amigos

Ya tiene su 'modern family'

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana ha estado compartiendo las instantáneas más especiales de su verano en Italia, uno de sus destinos consentidos, debido a la oferta gastronómica que ofrece y a la belleza natural que posee: “Otra noche italiana perfecta”, escribió hace unos días junto a una imagen en la mostraba uno de los looks que preparó para estas vacaciones donde ha llamado la atención las imágenes donde deja ver la cercanía que ya tienen su hijo, Manolo, 32 años y Justin Saliman, el galán de la estrella de Modern family.

Hace unas horas, Sofía Vergara compartió una imagen en la que aparece rodeada de su hijo, su novio y sus amigos que acompañó de la frase: “Los mejores parthers de vacaciones”, dejando ver la gran armonía que predomina en este grupo con el que ha disfrutado al máximo de la vida nocturna italiana, de hecho, hace unos días acaparó los titulares durante una velada en la que la vimos muy divertida compartir con el diseñador Domenico Dolce, una de las mentes maestras detrás de la firma Dolce & Gabbana.

© @sofiavergara Sofía compartió esta imagen donde vemos a su novio y a su hijo muy cercanos

Su primer cumpleaños con su novio

Sofía ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram detalles de este verano en Italia, el primero que pasa con su novio, el médico Justin Saliman quien ya es parte de la familia. A inicios de julio, la colombiana publicó la primera imagen en solitario junto al hombre que le devolvió la sonrisa, durante el festejo por su cumpleaños número 52, una fecha que celebró con su hijo, su novio y un grupo de amigos, entre ellos Heidi Klum, en Miami.

© @sofiavergara Durante el festejo de su cumpleaños número 52, la actriz compartió en redes la primera foto en solitario junto a su novio

Recientemente, Sofía Vergara causó revuelo en redes sociales por su asistencia al podcast A solas con, conducido por la española Vicky Martín Berrocal, debido a su simpatía a la hora de contestar. En ese programa, la colombiana se sinceró y reveló de qué se siente orgullosa: “De mi hijo, de mi trabajo, de poder seguir teniendo trabajo, de mis amigas de tantos años y de que todavía no me he vuelto loca, loca con tantos problemas y trabajo”. Sobre el terreno emocional, la actriz explicó: “El amor como todas las cosas que uno se apasiona mucho sí hace sufrir, uno sufre cuando quiere. Yo creo que yo he hecho sufrir más de lo que me han hecho sufrir”.