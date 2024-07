Sofía Vergara celebra su cumpleaños 52 junto a su novio Justin Saliman

Sofía Vergara vive un momento de total plenitud en todos los aspectos de su vida. Aunado al rotundo éxito por su serie Griselda (Netflix), se encuentra disfrutando las mieles del amor junto a su novio Justin Saliman, cuya relación se ha hecho cada vez más pública. Estas y más razones le han dado motivos de sobra para celebrar por todo lo alto su cumpleaños, un festejo muy especial en el que ha estado rodeada no solo de su galán, sino de familia y buenos amigos.

© Instagram @sofiavergara Más guapa que nunca, Sofía llegó a los 52 años el pasado 10 de julio.

Más guapa que nunca, Sofía llegó a los 52 años el pasado 10 de julio y quiso pasar el día junto a sus seres queridos. La estrella de Modern Family eligió para su fiesta un favorecedor vestido strapless color amarillo, un color que bien pudo haber sido un guiño al triunfo de la selección de su país en la Copa América.

© Instagram @sofiavergara Sofía estuvo acompañada de grandes amigas.

Sofía compartió en su cuenta de Instagram varias fotos y videos de su inolvidable. "¡¡¡Gracias a todos por mi feliz cumpleaños!!!", escribió en la primera de sus publicaciones, dejando ver no solo su increíble pastel a juego con su look, sino a algunos de los invitados que la acompañaron. La empresaria Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills, la modelo Heidi Klum, compañera de Vergara en America's Got Talent, y Luis Balaguer, amigo y socio de la colombiana, fueron algunos de los invitados que la cumpleañera reveló en su primera tanda de fotos.

© Instagram @sofiavergara La empresaria Anatasia Soare forma parte del círculo cercano de Sofía.

Entre los presentes tampoco podía faltar Manolo González, el único hijo de Sofía. El joven empresario de 32 años se dejó ver muy sonriente en las fotos junto a su guapa mamá, quien ha sido siempre uno de sus principales apoyos en cada uno de sus proyectos. En sus propias redes sociales, él compartió algunos vistazos de la celebración.

© Instagram @sofiavergara Manolo también acompañó a su guapa mamá en su gran día.

Inevitablemente llamó la atención la presencia de Justin, quien se sentó junto a Sofía en la mesa durante la cena. De hecho, en uno de los momentos más especiales de la velada, que fue cuando la festejada sopló las velitas de sus pasteles, se podía ver al cirujano aplaudiendo y silbando emocionado. Si bien Saliman ha preferido mantener sus redes sociales privadas, no sería para nada extraño que en esta ocasión tan especial le haya querido dedicar un mensaje a su bella novia.

© Instagram @sofiavergara Sofia estuvo acompañada de su novio Justin Saliman.

"¡¡¡Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños ayer!!!", expresó Sofía este 11 de julio al hacer una recapitulación de su festejo por medio de un posado grupal en el que se le veía feliz y haciendo la señal de la victoria junto a Justin, Manolo y sus amigos. Celebridades como Paris Hilton, Antonela Roccuzzo y Jessica Alba reaccionaron a sus publicaciones. "¡Feliz cumpleaños preciosa! ¡¡¡Este va a ser el mejor año hasta ahora, hermana!!!", escribió la actriz.

© Instagram @sofiavergara Sofía se mostró muy agradecida por su inolvidable festejo.

Un festejo totalmente distinto al del año pasado

En 2023, Sofía decidió celebrar su cumpleaños con un espectacular viaje de verano por Italia junto a algunos amigos. La intérprete compartió numerosas fotos de su travesía si imaginar que despertaría sospechas sobre lo que sucedía en su relación con Joe Manganiello. A sus seguidores les llamó la atención que la actriz decidiera festejar sus 51 años lejos de su esposo, lo que alimentó teorías sobre una posible crisis en su matrimonio. La escueta felicitación del actor, lejos de disipar los rumores, los acrecentó.

© GettyImages Fue hace casi un año que se confirmó la separación de Sofía y Joe.

Una semana después del cumpleaños de la actriz se dio a conocer que ella y Joe habían decidido separarse tras siete años de casados. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho por el otro, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresaron entonces en un comunicado publicado por Page Six. Meses después la propia Sofía reveló que el motivo de la separación había sido que Manganiello deseaba tener hijos y ella había querido asumir esa responsabilidad a su edad.

Hoy las cosas son completamente distintas, pues Sofía no solo ha celebrado en casa, sino que enamorada y en compañía de su novio Justin, con quien la relación parece avanzar viento en popa.