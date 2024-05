Sofía Vergara se declara a favor de las cirugías plásticas y dice que se hará ‘todas las que pueda cuando esté lista’

Entre las muchas cualidades de Sofía Vergara hay dos que nadie puede negar: su belleza y su honestidad. La talentosa actriz colombiana ha sido muy transparente al hablar de los recursos de los que ha echado mano para lucir espectacular a sus 51 años. Además de la estricta protección solar a la que somete su piel, la estrella de Griselda ha recurrido a diversos tratamientos para hacer frente a los signos de la edad. Sin embargo, contrario a lo que algunos creen, no se ha sometido a cirugías plásticas hasta ahora, aunque eso no significa que no lo considere, pues de hecho sí tiene en mente realizarse algunos procedimientos.

©@Sofíavergara



A sus 51 años Sofía luce espectacular.

En una entrevista para la revista Allure, Sofía se mostró abierta a la idea de aprovechar los medios disponibles para conservar la belleza y juventud. “Siento que hay que aprovechar todo lo que hay ahí fuera. Quiero decir, si te importa envejecer. No hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo. Pero si lo haces, ahora hay muchas cosas por ahí”, comentó. “Siento que me voy a hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista”, anticipó.

La actriz explicó las razones por las que hasta ahora no se ha sometido a este tipo de procedimientos estéticos. “Me gustaría tener más tiempo de inactividad, ya me habría hecho cosas. (Pero) como estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa recuperándome durante semanas”, expuso la actriz, quien el año pasado lanzó Toty, una marca de belleza enfocada en la protección solar.

©GettyImages



La actriz ha recorrido a distintos tratamientos para preservar su belleza y juventud

A falta de disponibilidad de su agenda, Sofía ha tenido que optar por tratamientos que no le causan mayor problema en su trabajo. “Me he estado aplicando bótox durante mucho tiempo en el cuello, (alrededor de) los ojos”, confesó. Sin embargo, fue tajante al expresar su rechazo hacia los rellenos faciales en esta etapa de su vida. “No creo en los rellenos. Siento que el relleno funciona bien cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad siento que eso no te hará parecer más joven. Te hará lucir mayor...Así que estoy en contra de eso, una vez que llegas a cierta edad”.

Anteriormente había contado a Glamour que otro de los tratamientos que suele hacerse es el microneedling, el cual consiste en micropunciones que promueven la producción de colágeno. “Siempre me lavo la cara antes de acostarme. Intento evitar el sol en mi cara pase lo que pase. Me voy de vacaciones y no soy tan diligente, la verdad, con el cuerpo porque es agradable sentir un poco de sol, un poco de bronceado. Pero la cara... es gracioso, porque mi cuerpo siempre es mucho más oscuro que mi cara”, confesaba.

©@sofiavergara



El bótox es uno de los tratamientos de cabecera de la colombiana.

¿Qué opina de las críticas por su apariencia?

En aquella entrevista con Glamour, la guapa colombiana se refirió a aquellas versiones que señalan que se hecho numerosas cirugías plásticas y a los comentarios de quienes critican como luce. “A veces leo mensajes... Suelo evitar leer comentarios porque, ¿para qué? Suele ser gente que está de mal humor, deprimida o celosa”, comentó.

“Pero cuando los leo, me encuentro cosas como: ‘Se ha hecho tantas cosas que ya ni siquiera parece ella’. Y yo pienso: ‘Ni que alguien se hiciera cirugía plástica para estar peor que antes’. Siempre me entran ganas de decir, ‘¡No, se llama hacerse vieja! Por eso parezco diferente’”, expresó de buen humor.