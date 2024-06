Sofía Vergara comparte la decisión que tomó con el tatuaje que dedicó a Joe Manganiello

Con el paso de los días, Sofía Vergara se muestra más abierta a hablar sobre su anterior romance con Joe Manganiello, de quien se separó en 2023. Además de haber expuesto una de las principales razones de esa mediática ruptura, -la de no querer tener más hijos-, está consciente de algunos recuerdos acumulados a lo largo de ese tiempo, como el día en tomó la decisión de realizarse un tatuaje con dedicatoria a su entonces esposo. En perspectiva, mucho ha cambiado en la vida de la guapa intérprete, por esa razón tiene muy claro cómo “reciclará” ese diseño en su piel para darle otro significado mientras disfruta su romance con Justin Saliman.

Sofía Vergara disfruta de su nuevo romance con Justin Saliman.

El tatuaje de Sofía

En algún momento, Sofía vivió ilusionada de su relación con Joe. Tal fue la profundidad del sentimiento que decidió tatuarse la inicial del nombre de su exgalán, una letra J en la muñeca de su mano derecha. Transcurrido un periodo de casi un año desde que anunciaran formalmente su separación, la actriz ha revelado qué ocurrirá con ese tatuaje. “Esta era la inicial de Joe Manganiello, pero ahora él ya no está…”, dijo la colombiana en una divertida charla para The Talk, en la que fue acompañada por su hijo Manolo González, quien reveló tener poco más 30 tatuajes.

De lo más sincera y sin ningún filtro, Sofía despejó las incógnitas de lo que hará con ese tatuaje, el cual simplemente será resignificado por ella. En medio de la reacción de risas y aplausos del público en el show, explicó: “Al final es como qué afortunada puedo ser que el chico con el que salgo tiene la misma inicial, el nuevo chico…”, dijo con su característico sentido del humor, dando así una sorpresa a las anfitrionas del espacio, quienes escuchaban muy atentas las declaraciones que, por primera vez, hacía la estrella protagonista de la serie televisiva Modern Family. “Reciclar”, agregó para ser puntual sobre su idea de aprovechar así el trazo en tinta que alguna vez se realizó.

Sofía Vergara mostró el tatuaje con la inicial de Joe.

Sofía y Joe, finalmente divorciados

En julio del año pasado el mundo del espectáculo recibió con sorpresa la noticia; Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su ruptura a través de un comunicado. Posteriormente, en abril de 2024, se dio a conocer que la pareja había firmado oficialmente el divorcio, revelando que uno de los acuerdos a los que habían llegado era el de repartir los bienes acumulados durante los siete años en que duró su matrimonio. En reportes dados a conocer por Page Six, se dijo que ambos aceptaron la validez del acuerdo prenupcial firmado antes de su boda.

Sofía Vergara está segura de no querer volver a ser mamá a sus 51.

¿Por qué Sofía se separó de Joe Manganiello?

En siete años de matrimonio, Sofía y Joe disfrutaron de su romance. Sin embargo, hubo un aspecto que definió el rumbo de su relación y por el cual la separación fue inevitable. Como pocas veces, Sofía habló al respecto en una charla con el diario español El País. “Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, dijo en su momento la intérprete de 51 años, enteramente segura de su postura. “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”.