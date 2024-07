Cazzu reaparece en público luego de meses alejada de los reflectores tras su separación de Nodal

Luego de que se hiciera pública su separación de Christian Nodal, Cazzu se ha tomado un respiro de las redes sociales y la vida pública en general y se ha refugiado en el amor de su hija, la pequeña Inti, quien es su prioridad. Sin embargo, la intérprete ha hecho una pausa en su retiro y recientemente se dejó ver de lo más feliz al lado de unas amigas, durante su asistencia a la obra de teatro Sex, en un recinto en Buenos Aires, en su natal Argentina.

© IG: @cazzu La cantante se ha tomado un respiro de la vida pública y las redes sociales

A través de redes sociales, se han viralizado una serie de videos y fotografías en las que pudimos ver a la cantante disfrutando de una tarde de recreación. De hecho, fue el director de la obra, José María Muscari, quien compartió el video en el que se podía ver a Cazzu entre los asistentes a la función. Además, también compartió una fotografía en Instagram en la que se le podía ver posando al lado de la intérprete. “La gran Cazzu anoche”, escribió el director al pie de su publicación, en la que se podía ver a la cantante con un look casual en negro y sumamente sonriente.

En otras publicaciones que circulan en las redes sociales, se puede ver a la cantante posando con algunas bailarinas de la obra, a quienes acudió a mostrarles su total apoyo, pues ellas también son parte del cuerpo de baile que acompaña a la argentina en cada una de sus presentaciones, por lo que Cazzu no podría estar más orgullosa de ellas.

La reaparición pública de Cazzu View post on Instagram

Cazzu se refugia en su hija tras su separación de Nodal

Luego de que Christian Nodal confirmara su relación con Ángela Aguilar, Cazzu acudió a sus redes para hablar de cómo se sentía en medio del revuelo que había causado la noticia de su rompimiento y la nueva relación de su ex. "Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”, se podía leer en la primera parte del comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Sincera, Cazzu continuó: “Por eso les regalo estas palabras: Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, finalizó.