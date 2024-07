Gianluca Vacchi, devastado por la triste pérdida de su perrito: 'Sigo esperando que todo sea un sueño'

La inmensa alegría por disfrutar de la compañía y el amor de una mascota no se compara con el gran dolor que dejan con su ausencia, una pena por la que atraviesan Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca a poco más de una semana de dar el último adiós a su perro, Gordo, a quien consideraron su primer hijo. Aún esperando que todo esto sea un sueño, el empresario italiano dedicó unas sentidas palabras para su amigo, quien le dejó una lección de vida sobre amor y lealtad en muy poco tiempo.

© IG: @gianlucavacchi Gianluca Vacchi y su perro

"Amor mío, luz de mis días y noches, son nueve días de que te fuiste y sigo buscándote en cada momento", escribió Gianluca en sus historias de Instagram. Con una foto de su fiel amigo, agregó: "Sigo esperando que todo sea un sueño triste y que ahora me despertaré viéndote aparecer con tu sonrisa".

Con el corazón roto por la ausencia de su perrito, continuó: "Qué injusto es que un ser tan puro que nos da un amor tan grande viva así de poco. Cuánta concentración de amor en un tiempo limitado". En medio de este profundo dolor, Gianluca pidió una señal especial, como las que compartían por su gran conexión.

Es justo este momento lleno de dolor el que el mismo empresario se cuestionaba desde tiempo atrás. "Hoy que pasó, sigo preguntándome esto y busco una respuesta que no hay, sólo hay vacío y tristeza", se dijo a sí mismo.

Ese dolor tan grande en el corazón de Gianluca lo ha hecho sentir muy mal; sin embargo, entiende que es parte del duelo por haber despedido a un ser tan querido que formó parte de su familia desde hace casi una década. "El duelo es parte del amor inmenso que sentí y siento por ti, Rorro mío", anotó. Y con una firma convicción expresó: "Sigo pensando que, a parte de Blu y Sharon, te cambiaría por cualquier persona porque, de verdad, jamás encontraré a alguien con tu sensibilidad.

Un consejo de corazón

Con la profunda tristeza que embarga a su corazón, Gianluca extendió un consejo para todo aquel que aún tiene en casa a sus mascotas. "Abracen a sus perros, bésenlos, háganles sentir el amor más profundo porque ellos viven para nosotros y sólo quieren una parte del amor inmenso que nos regalan durante toda su breve vida", anotó.

Y recordando aquel día en el que conoció a Gordo a través de su pareja, Sharon Fonseca, concluyó: "Jamás bendeciré bastante el día que me crucé en tu camino. Te amo, Rorro mío".

La irreparable pérdida también ha sido un golpe fuerte para Sharon, quien lo adoptó hace años. "Nunca pensé que alguien podría amarte de la misma manera que yo te amo, hasta que llegó el", expresó sobre el gran lazo que Gianluca creó con el can.

"Tu conexión con tu papi fue mágica. De esas que solo existe en las películas. Lo enamoraste completamente, mientras yo me enamoraba más de él viendo como era contigo. Me mostraste lo maravilloso padre que era antes de la llegada de tu hermanita Blu J. Te cuido hasta el momento donde tú alma ya no estaba en tu cuerpo. El estuvo ahí para confortarte", relató en un mensaje de despedida a principios de julio.

Sin entrar en detalles de lo que habría sucedido con Gordo y guardando los momentos más personales en su corazón, Sharon concluyó: "Hasta pronto, mi amor. Vuela alto. Te prometo que yo te encontraré de nuevo en otra vida".