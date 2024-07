Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca enfrentan una dura pérdida: 'Para siempre estarás vivo en nuestro corazones'

La familia de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca está de luto tras la pérdida de uno de sus seres más queridos, Gordo, un perro de raza labrador, que más que ser una mascota, para la pareja era como un hijo más y con el que formaron una familia junto a Blu Jerusalema. A través de sus respectivas cuentas de redes sociales, el empresario italiano y la modelo de raíces venezolanas dieron a conocer la triste noticia del fallecimiento del perro, el cual se dio entre la noche del lunes y el martes de la semana pasada, de acuerdo con el también influencer. Tanto para Gianluca como para Sharon, el deceso de Gordo es una pérdida devastadora, pues este llegó a sus vidas mucho antes del nacimiento de Blu y fue testigo de su evolución como familia.

© @sharfonseca Sharon Foseca, Gianluca Vacchi y Blu Jerusalema con Gordo

A través de su cuenta de Instagram, donde Vacchi tiene más de 22 millones de seguidores, este compartió un video de sus mejores momentos al lado de su perrito y lo acompañó con un mensaje cargado de sentimiento, en el cual se refería a él como su "primer hijo", además de destacar las lecciones de amor incondicional y lealtad que sembró en él. "En la noche entre lunes y martes, nuestro amado hijo Gordo nos dejó para convertirse en el ángel que siempre fue en su vida. Desde cuando mi amada Sharon lo trajo a mi vida y tuve la oportunidad de convertirme en su padre, porque él fue mi primer hijo, entendí que ser padres es una oportunidad que Dios nos regala para que conozcamos a una forma de amor superior y el Gordo me enseñó el sentido profundo del amor incondicional, único y verdadero".

"Fuiste un hijo para mí, el primero, te amé inmensamente y llenaste cada segundo de mi vida con tu amor profundo y tu mirada siempre pendiente. Gracias por todas las noches donde escuchando una variación en mi respiración o en mi tono de voz bajabas de tu sillón a lado de mi cama y me venías a poner tu pata encima hasta cuando no me veías calmar. Gracias amor mío por ser mi apoyo emocional, el primer interlocutor de mi alma, sí, porque tú la podías escuchar como nadie", se lee en el extenso post que Vacchi le dedicó a su amado Gordo.

El emotivo mensaje de Gianluca Vacchi a Gordo View post on Instagram

"Fuiste un ángel, el regalo más grande, junto a mi hija, que recibí en la vida y sí, los dos, vinieron de tu amada mamá. Rorro mío, como te extrañaremos, siempre te buscaré en cada respiro. Fuiste mucho más que un ser humano y no se puede explicar el dolor que tenemos adentro porque solo tú y tu mamá podemos entender profundamente lo que fuiste para nosotros".

En tanto, Sharon también despidió a Gordo con un sentido mensaje en su perfil, en el que detalló cómo fue que este llegó a su vida en el momento menos esperado. "Un impulso en mi corazón que susurraba que tenía que adoptarte. No te buscaba, y tú mucho menos a mí. Pero el destino ya tenía escrito nuestro camino juntos", se lee al inicio del texto, en el que la modelo comparte con sus seguidores como el perrito se convirtió en su compañero de victorias y batallas. "Mi compañero de vida, testigo de los momentos más felices y tristes que he vivido, donde muchas veces la más grande certeza que tenía era tu compañía. Me enseñaste el amor puro, incondicional y verdadero, antes de que construyéramos nuestra propia familia".

© @sharfonseca Sharon Fonseca con Blu y Gordo

Fonseca, de 29 años, también reveló en su post cómo fue que Gordo y Gianluca se fueron adaptando el uno al otro hasta convertirse en los más inseparables. "Luego conocimos al amor de nuestra vida, tu papi @gianlucavacchi Y nuestro núcleo creció. Nunca pensé que alguien podría amarte de la misma manera que yo te amo, hasta que llegó él. Tu conexión con tu papi fue mágica. De esas que solo existe en las películas. Lo enamoraste completamente, mientras yo me enamoraba más de él viendo como era contigo. Me mostraste lo maravilloso padre que era antes de la llegada de tu hermanita Blu J. Te cuidó hasta el momento donde tú alma ya no estaba en tu cuerpo. Él estuvo ahí para confortarte".