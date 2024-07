El profundo agradecimiento de Ana Obregón para a su nieta, Anita

La vida de Ana Obregón ha tomado un color diferente con la llegada de su nieta, Anita. La pequeña, de un año, nacida en marzo de 2023, fue ese rayo de esperanza para la actriz que, en 2020, había sufrido la irreparable pérdida de su hijo, Aless Lequio. Un lindo recordatorio que la feliz mamá ha querido hacer con las fotos más adorables de la niña, en una divertida tarde de verano fuera de casa.

© Ana Obregón Ana Obregón y su nieta, Anita

Tomadas de la mano, y de compras en una plaza, madre y nieta disfrutaron de un día cálido en el que vemos cómo Anita, quien ya camina, avanza hacia donde la lleve su curiosidad. "Me trajiste la luz del sol cuando todo era oscuro", escribió Ana inspirada al publicar las imágenes de esa salida que, para algunos parecería casual, pero para ella es la felicidad materializada luego de afrontar el luto por su hijo.

"Me trajiste tu sonrisa para acariciar mi dolor", agrega la también presentadora de TV, obsequiándonos algunas fotos de su relajada estancia en un parque.

© Ana Obregón Ana Obregón y su nieta, Anita

En su publicación, Ana no se olvidó de su hijo, quien además es padre de la pequeña gracias a una donación. "Cuanto me quería tu papá para pedirme que te trajera al mundo", añadió la originaria de España contenta por el giro que dio su vida con el nacimiento de la niña.

Y entre tantos ratos llenos de dicha y sonrisas, Ana confesó a su nieta: "Te debo la vida... Anita. Las fotos, que desataron una lluvia de likes y comentarios, son de las más lindas de la pequeña, quien luce un vestido blanco de manga corta con falda amplia. Muy coqueta, Anita lleva una flor rosa en el cabello que hace juego con sus zapatos. Pero lo más tierno es la gran sonrisa que esboza para la cámara.

© Ana Obregón Ana Obregón y su nieta, Anita

El recuerdo de Aless

Las nuevas fotos de Ana con su nieta Anita llegan un par de semanas después de que la actriz recordara a su hijo el 23 de junio, en el que sería su cumpleaños 32. Con un compilado de sus años de infancia, Ana compartió un video para honrar su memoria.

"Amor de mi vida. Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años", escribió Ana entre recuerdos.

"Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón", agregó. Y aunque intentó expresar sus sentimientos junto al video que decidía hacer público, lo duro de aquella pérdida aún es tan fuerte que no lo lo gró. "Lo siento, no puedo decirte nada más….el dolor me lo impide", confesó, para concluir su mensaje con un "Te amo. Mamá".