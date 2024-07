La chef Lorena García nos habla de ‘No Kid Hungry’ y revela sus mejores trucos como mamá

¿Cómo ha sido tu colaboración en esta campaña de la mano de personalidades como Eugenio Derbez y Dayanara Torres?

Ha sido una experiencia maravillosa, porque a través del tiempo he visto no solo los programas que existen y los beneficios que existen para los niños en edad escolar, menores de 18 años, para comidas gratuitas, sino también cómo se ha expandido este programa. Hay una ley que acaba a ser aprobada de una manera bipartidista, el programa se llama EBT, donde existen 120 dólares por niño en edad escolar, menores de 18, por familia. Y estos 120 dólares son para que las familias puedan comprar alimentos, ingredientes, donde ellos se encuentran. Y también tenemos beneficios para las familias que viven en sitios rurales, ellos puedan tener acceso a que le hagan el delivery con las comidas. Este programa se ha expandido, no solo por las comidas que ya están hechas y están disponibles para los niños en todos los Estados Unidos, sino este beneficio bipartidista donde no es una carga pública, o sea que no se hacen preguntas de ningún tipo en términos de estatus migratorios.

Para mí es super importante poder dar este mensaje para ayudar a concientizar a nuestras familias hispanas de estos beneficios de los que hay que tomar ventaja, ya que hay que asegurarnos que nuestros niños, nuestra generación de relevo, tengan una nutrición y su comida saludable todos los días, como sus derechos.