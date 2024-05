El ‘Chef Yisus’, de Despierta América, y su esposa se divorcian luego de más de una década juntos

Tras varios meses entre rumores de problemas en su matrimonio, el ‘Chef Yisus’ de Despierta América y su esposa, María Juliana Atehortua, han decidido poner fin a su matrimonio y tomar caminos separados. La pareja, que estaba por celebrar su 12° aniversario de bodas la próxima semana, comparte dos hijas, Anabella y Silvana, quienes los mantendrán unidos como familia a pesar de todo.

Durante la emisión de este viernes del matutino de Univision, el chef confirmó la noticia: “Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal. Me han visto crecer laboralmente y me han apoyado. Les abrí las puertas de mi hogar, siempre les mostré a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. Hoy quiero ser yo quien comparta este capítulo en mi vida, es un proceso de divorcio. El día de hoy quiero confirmar que Juliana y yo hemos decidido ponerle fin a nuestra unión como pareja”.

Tranquilo, agregó frente a las cámaras: “No es el fin del mundo. Yo la sigo respetando mucho como persona, sobre todo como la mamá de mis hijas. Nosotros seguimos siendo una familia y aún estando separados serán nuestra prioridad”.

El chef dio a entender que luego de compartir esta información en Despierta América, no volverá a hacer comentarios sobre la situación que se vive en su familia. “Por nuestras hijas hemos decidido no hablar sobre nuestra separación, no dar tantos detalles para que nada se malinterprete. No queremos que eso afecte a nuestras niñas. Quiero que sepan que nosotros como padres seguiremos siendo su mayor apoyo para Anabella y Silvana”. Y concluyó: “Es proceso que toma tiempo pero lo hemos manejado lo mejor posible”.

María Juliana, por su parte, eliminó sus perfiles en las redes sociales, dejando clara su postura sobre dar más detalles de esta nueva etapa de su vida.

Según informes de Mandy Fridmann en Las Top News, el chef venezolano y su esposa tomaron juntos esta decisión, sin conflictos de por medio, acordando que compartirán la custodia de las niñas de ocho y seis años, a quienes él entregará una cuota de manutención y ayuda para la madre de las pequeñas.

De acuerdo con los reportes de la periodista, habría sido María Juliana quien solicitó el divorcio en la Corte de Familia en Miami, en donde se resolvió el caso.

Como muchas parejas, el distanciamiento que inició en su vida personal pronto se vio reflejado en las redes sociales, en donde las fotos juntos o en ratos familiares empezaba a ser cada vez menos. Un detalle que no sólo llamó la atención de los seguidores del chef de Univision, sino que se unía a las varias pistas de su separación. Pero lo que terminaba de confirmar -sin palabras- su nuevo acuerdo matrimonial, fue que en días recientes Yisus fue visto sin su alianza de matrimonio y un semblante diferente que revelaba que algo pasaba lejos de las cámaras.

Meses atrás, Jesús Alberto Díaz, nombre real de la celebridad de la televisión, estuvo envuelto en rumores de infidelidad junto a su compañera de set, Jessica Rodríguez; sin embargo, no hay nada comprobado; y aunque esta no fue la razón de su divorcio, sí influyó en la decisión que hoy es una realidad.

Una historia de amor que llega a su fin

La pareja se conoció en 2010 y luego de dos años saliendo, llegaron al altar el 12 de mayo de 2012. Al parecer, sus agendas en la actualidad habrían sido detonante para su separación, pues mientras él se enfocaba en sus diversos proyectos, incluida la grabación de su serie El Sabor de América (ViX), ella estaría inmersa en sus compromisos laborales como economista.