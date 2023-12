Chef Yisus nos habla sobre su nuevo proyecto, ¿será que protagonizaría telenovelas?

¿Te imaginaste en algún momento que tu carrera como chef llegaría a estas latitudes, es decir, con reconocimiento, fama y hasta tener tu propio show?

No, honestamente no. Si te digo que sí, te estaría mintiendo. Pero eso también se refleja mucho en el show y como lo he estado comentando, nosotros los latinos venimos dispuestos a todo cuando emigramos. Y más que ilusionarnos y tener un plan, que sí lo tenemos y lo traemos siempre de nuestros países y de nuestros lugares, pero yo creo que más que eso es una disposición de tomar esas oportunidades, de tratar de hacer lo máximo posible con lo que se nos dé. Y eso le pasó a la gran mayoría de los chefs que visité, como en mi caso también.

A mí se me fueron abriendo las puertas, mi primer trabajo fue lavando platos, después pude ser mesero, aprender un poco el idioma, involucrarme después obviamente en la cocina, porque es el lugar donde más te pagan, donde mejor salario puedes tener. Entonces, uno va tomando esas oportunidades y cuando te das cuenta, te llenaste de conocimiento y un conocimiento que puedes aplicar en un negocio propio, quizás. Entonces, me pasó en el restaurante que tuve, bastante pequeño, bastante humilde, manejado por mí y con ayuda familiar, pero logré tenerlo por seis años y aunque no me llené los bolsillos de dinero, no pude franquiciarlo como quizás soñaba, fue lo que me trajo a la televisión y me trajo a Despierta América.