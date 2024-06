Orgulloso de su esposa, Luis Fonsi envía un mensaje a Águeda López por su desfile en París

Estos últimos días París se llenó de celebridades y expertos de la moda por la Paris Fashion Week, eventos que continúan con la Haute Couture Week, a la que Águeda López se dio cita, pero no como espectadora, sino por su trabajo como modelo. La originaria de España se lució sobre la pasarela de Juana Martín, diseñadora con quien mantiene una estrecha amistad por los años en los que han colaborado juntas. Un evento en su carrera al que no sólo sus seguidores pusieron atención, sino también su esposo, Luis Fonsi, quien quedó impactado por su belleza frente a las cámaras y asistentes al evento.

Águeda caminó con un vestido rojo transparente, de detalles que aparentan manchas de agua que caen estratégicamente sobre su silueta, dejando a la vista su definida figura. Con la mirada fija al frente y una ligera sonrisa que no podía ocultar, la modelo se llevó las miradas con este look, y fue durante su turno en la pasarela que guiñó un ojo para los asistentes.

Fue quizá ese detalle el que impactó a Fonsi a la distancia, pues en esta ocasión Águeda ha viajado en solitario para enfocarse en su participación en la Semana de la Alta Costura. Desde el otro lado del mundo, el intérprete y padre de Mikaela y Rocco, no contuvo la emoción y le dedicó unas palabras a su compañera de vida.

“Eres una DIOSA @aguedalopez Algún día entenderás lo orgulloso que estoy de ti y lo mucho que te amo”, escribió en sus historias de Instagram, destacando el profesionalismo y la disciplina de su esposa para lograr una caminata perfecta en un evento tan importante a nivel mundial.

10 años de apoyo y amor incondicional

Luis Fonsi y Águeda López están por celebrar un aniversario muy importante, pues en septiembre próximo cumplirán 10 años de casados. Con sus mensaje por la pasarela, Fonsi demuestra cómo entre ellos existe una muy buena química y complicidad que han hecho que su relación sea duradera y plena.

Si bien se trata de un aniversario importante, la pareja tendrá que adaptarse para esta celebración, pues en ese entonces Fonsi estará de gira de su nuevo álbum, El Viaje. En entrevista para HOLA! Américas, aseguró: "No hay nada planificado porque el verano estaré en gira, así que vamos a ver ahí entre algún show algo me inventaré. Yo soy romántico, así que por ahí algo haré. De repente puede que ya tenga algo medio planificado, pero no lo puedo contar".