Fuego y una reacción alérgica: Así fue el accidente sobre el escenario que Luis Fonsi jamás olvidará

Luis Fonsi jamás olvidará aquel día en el que, durante un concierto en Argentina, se llevó el susto de su vida. Cerca de 13 años atrás, el cantante se quemó el brazo mientras daba un show, que le dejó heridas bastante severas y de las que tuvo que requerir atención médica urgente. Durante su visita al show El Hormiguero, él mismo relató qué sucedió y cómo la terrible experiencia no terminó con el fuego.

“¡Cómo olvidarlo!”, dijo al ver las imágenes de su propio en llamas y posteriormente lastimado. “Estaba haciendo una gira por todo el país, llegamos a Comodoro, y cambiaron el escenario”, explicó a Pablo Motos sobre cómo el show tenía incluidos fuegos artificiales.

“La pirotecnia cambió, normalmente estaba atrás mío, entre los músicos; pero lo pasaron al frente. En una de las canciones, recuerdo que era ¿Quién Te Dijo Eso?, cuando llega el puente, el sujeto que aprieta el botón (de los fuegos) no estaba prestando atención”, dijo.

Aunque justificó que no fuera culpa del técnico por estar acostumbrados a los tiempos que habían ensayado, añadió que justo en ese momento él tenía el brazo por encima de la pirotecnia. El resultado fue una impactante quemadura del brazo izquierdo, además de la impresión de ver el fuego tan cerca.

Luis Fonsi, ¡irreconocible!

Por suerte, Fonsi recibió ayuda médica casi de inmediato; sin embargo, en vez de calmar su dolor y relajarlo, se enfrentó a una nueva complicación. “Terminó el concierto, llegaron los paramédicos y me ponen una inyección para el dolor, porque se va la adrenalina y el brazo empieza a arder”, detalló. Y continuó: “Les digo: ‘Soy alérgico a la Aspirina y todos sus derivados. Por favor, que esto que me van a poner no tenga nada’”. Despreocupados, los paramédicos le aseguraron que la inyección no tenía ese tipo de ácido, y procedieron.

“Me voy a mi hotel, me empiezo a duchar después del concierto y me empieza a arder la cara. Me entra un calor por todo el cuerpo y ya sabía que era una reacción alérgica”, contó. Entre risas, Fonsi contó que tiene fotos de ese momento que ahora le provoca risa. “Se me arrugó la cara como en la película Shrek, parezco un señor de 80 años”, agregó antes de mostrar al mundo entero su cara hinchada.