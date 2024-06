Así fue la especial celebración de cumpleaños de Mily, la esposa de Raúl de Molina

Para Raúl de Molina, la unidad de su familia siempre será una prioridad. Es por eso que procura siempre mantenerse cerca de su esposa Mily y de su hija Mía, con quienes tiene una relación sumamente cercana. Algo que quedó demostrado este fin de semana durante la celebración de cumpleaños de su amada, a quien consintió con un especial festejo al que convocó a sus seres queridos y a sus amigos más cercanos, quienes llenaron de amor a la cumpleañera en su día especial.

© IG: @rauldemolina Raúl de Molina con su esposa, Mily

A través de su perfil de Instagram, Raúl compartió un video en el que mostró algunos detalles de la íntima celebración que organizó para celebrar la vida de Mily. En las imágenes se puede ver a la festejada rodeada de mucho amor de parte de sus invitados, quienes no se guardaron ninguna muestra de cariño para ella. Para esta ocasión tan especial, el presentador del programa de Univision El Gordo y la Flaca, contrató los servicios de la chef Jaquelina Pozzoli, quien con sus creaciones y preparaciones deleitó a los invitados del matrimonio. Además, al ser una fecha tan especial, el pastel no podía faltar, por lo que Mily sopló a las velitas con los ojos cerrados y pidiendo el mejor de los deseos. "Celebrando en casa el cumpleaños de @cubapalm entre amigos y una comida fuera de serie de @jaquipozzolicatering", expresó el conductor con movido al pie de su publicación.

Horas antes, Raúl compartió en su Instagram una emotiva felicitación para la madre de su hija, en la que dejó en claro lo que significa para él tenerla en su vida y compartir con ella cada paso que da. "Hoy mi esposa Mily @cubapalm está de cumpleaños", escribió el comunicador al pie de su publicación, cerrando su mensaje con unas románticas palabras: "Le quiero decir que la quiero de aquí al fin del mundo #HappyBirthday to the love of my life!".

La celebración de cumpleaños de Mily View post on Instagram

El gran amor que Raúl por Mily

En febrero pasado, a propósito del Día de San Valentín, Mía, hija de Raúl y Mily de Molina, etrevistó a sus papás para el programa El Gordo y la Flaca; una ocasión en la que el presentador abrió su corazón y se refirió al gran amor que tiene por su compañera de vida. “No puedo tener mejor esposa que mi esposa... con todas las peleas que tenemos como todas las familias y a Mía todavía más. Me siento dichoso de tener una esposa como Mily”, expresó Raúl conmovido.

En esa misma ocasión, Raúl se sinceró con su compañera de programa, Lily Estefan, y reveló que, pese a que en ocasiones han llegado a tener sus diferencias, eso no ha mermado para nada el gran amor que tiene por ella. “Nos peleamos como todas las pejas pero estamos juntos. No creo que me vaya a divorciar nunca en la vida. Quiero muchísimo a mi esposa, la gente que no sabe, se enoja y cuando yo hago chistes de Mily, luego dicen ‘¡ay cómo hace chistes así! Estoy súper feliz de estar casado con Mily”.