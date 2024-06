Camilo provoca suspiros con su nuevo video junto a Índigo: 'Los hijos nos transforman'

Cada vez falta menos para que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se conviertan en una familia de cuatro con el nacimiento de baby Amaranto. Aunque los cantantes no se han salvado de las críticas por la forma en la que ha decidido llevar su dulce espera, así como la crianza de Índigo, su primogénita, eso no ha impedido que sigan disfrutando al máximo su paternidad. Recientemente, el colombiano compartió en redes sociales un vistazo de cómo vive su rol de padre y enterneció a sus seguidores.

Si bien tanto Camilo como Evaluna han optado por proteger la privacidad de su hija, de vez en cuando comparten algunos momentos junto a ella, aunque siempre evitando mostrar su carita. Este 20 de junio, Camilo publicó en su cuenta de Instagram un entrañable video junto a la pequeña, quien en abril celebró su segundo cumpleaños.

“Los hijos nos transforman”, escribió el intérprete de Tutu en su publicación, una afirmación breve y a la vez contundente sobre la paternidad. En el video, se veía al cantante de 30 años tomando a su hija de la mano mientras ambos bajaban unas escaleras. Aunque algunos hubieran pensado que lo más práctico habría sido que él la cargara, al parecer el intérprete prefirió guiar y proteger a ‘Indi’ mientras ella bajaba por sí sola y a su paso.

Los seguidores del colombiano reaccionaron conmovidos al verlo junto a su hija, y celebraron la forma en la que ha asumido la crianza de su hija, pues señalaron que promueve su seguridad e independencia.

Una canción muy especial

Este video, con el que Camilo dejó ver su tierno papel como papá, fue ambientado con una melodía muy especial: Una Canción de Amor Para La Pulga. Este tema, que forma parte del álbum Cuatro que el cantante lanzó este año, es una de las creaciones más personales de Echeverry y cuya letra bien podría estar dedicada tanto a Evaluna, como ahora a Índigo.

“Después de ti ya no soy lo que era. Me veo diferente por dentro y por fuera. Si me encontraran por la carretera, seguro que nadie me reconociera. Después de ti ya no estoy tan perdido…”, dice el fragmento que Camilo usó para su videoclip, versos que refuerzan la idea que expresó en su publicación.

“Es la canción más personal y honesta que escribí en este álbum. Representa un montón de sentimientos que nunca había podido expresar bien. Gracias @evaluna por presentarme una versión de mí que no conocía”, escribió Camilo el pasado 24 de mayo en Instagram al presentar este tema.