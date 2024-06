Lauren Sánchez da un adelanto de su primer libro infantil, ‘The Fly Who Flew to Space’

Lauren Sánchez ahora es parte del mundo literario después de lanzar su primer libro infantil, The Fly Who Flew to Space (en español, La Mosca que Voló al Espacio). El libro llegará a las estanterías el martes 10 de septiembre de 2024 y promete llevar a los lectores jóvenes a una cautivadora aventura espacial que combina imaginación, educación y conciencia ambiental.

©Lauren Sánchez





En una revelación exclusiva, un video captura cuando Sánchez abre su libro por primera vez, ofreciendo una mirada sincera a su nueva aventura literaria. “¡¡Qué sensación tan surrealista tener este libro en mis manos por primera vez!! @raleighstewart (el increíble talento detrás de las ilustraciones) y no puedo esperar a que todos lean @theflywhoflew”, escribió Lauren.

La historia sigue las aventuras de Flynn the Fly, un pequeño insecto curioso y aventurero que sueña con algo más grande. Flynn se encuentra a bordo de un cohete por un giro del destino, embarcándose en un viaje inesperado al cosmos. Mientras Flynn navega por la inmensidad del espacio, aprende valiosas lecciones sobre la Tierra, la conservación y las posibilidades ilimitadas que conlleva la curiosidad y el coraje.

Las vibrantes ilustraciones del libro, elaboradas por el artista Raleigh Stewart, ganador del premio Clio, dan vida a las aventuras interestelares de Flynn. Cada página es un placer para la vista, con detalles intrincados que cautivan tanto a niños como a adultos. La obra de arte de Stewart complementa perfectamente la cautivadora narrativa de Sánchez, convirtiéndola en un deleite visual y literario.

©Lauren Sánchez



Lauren Sánchez unveils sneak peek of debut children’s book, ‘The Fly Who Flew to Space’

El libro debut de Lauren Sánchez es más que una simple historia; Es una herramienta educativa diseñada para presentar a los lectores jóvenes conceptos esenciales de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). A través de las aventuras de Flynn, los niños explorarán las maravillas del espacio, aprenderán sobre la importancia de nuestro planeta y se les animará a pensar críticamente sobre la conservación y la sostenibilidad.

El libro es una combinación perfecta de diversión y aprendizaje destinada a fomentar el amor por la exploración y la ciencia en la próxima generació.

De aviadora a autora

Antes de convertirse en autora de libros para niños, Lauren Sánchez fue una pionera en el periodismo y la aviación. Su pasión por volar se encendió a una edad temprana, inspirada por su padre, un ex instructor de vuelo. Esta pasión la llevó a obtener su licencia de piloto cuando tenía 40 años y a fundar Black Ops Aviation, una empresa especializada en filmaciones aéreas.

El viaje de Sánchez desde los cielos hasta las páginas de un libro para niños muestra su creencia en seguir los sueños, sin importar a dónde los lleven. Con The Fly Who Flew to Space, su objetivo es inspirar a las mentes jóvenes a soñar en grande, explorar lo desconocido y cuidar el mundo que los rodea.