Lauren Sanchez se sincera sobre un momento difícil de su infancia: ‘Tenía miedo’

Hoy por hoy, Lauren Sanchez es una muy realizada en todos los aspectos de su vida: el plano profesional ha cosechado numerosos éxitos, mientras que a nivel personal se encuentra feliz y enamorada de su prometido Jeff Bezos. Sin embardo, hace varios años atrás, cuando apenas era una niña, la comunicadora vivió momentos complicados debido a un trastorno de aprendizaje que no sabía que tenía. A propósito del Día Mundial del Libro, la estrella de televisión se ha sincerado sobre su infancia teniendo dislexia.

©GettyImages



Lauren se encuentra realizada en lo personal y lo profesional.

Lauren compartió en su cuenta de Instagram una tierna y nostálgica foto de ella de niña, aparentemente en un salón de clases. Junto a ella compartió un extenso y sincero mensaje sobre aquella etapa de su vida. “Cuando veo esta foto solo quiero darle un abrazo a esta versión más joven de mí y decirle que todo estará bien”, escribió al inicio de su publicación.

“Al crecer no sabía que tenía dislexia. Eso hizo que la lectura fuera tan difícil que me hizo sentir muy por detrás de los demás niños. Para ser franca, tenía miedo”, confesó la expresentadora de noticias. “Más tarde, el profesor de mi colegio comunitario cambió la trayectoria de mi vida al hacerme una prueba de dislexia. Nada volvió a ser igual después de eso, aprendí a aprender y estaré eternamente agradecida”, contó.

©@laurenwsanchez



Lauren compartió esta linda postal de su infancia.

Emocionada por su papel como escritora

“Hoy es el #DíaMundialdelLibro y estoy muy feliz de poder celebrar mi amor por la lectura y la escritura”, continuó Lauren en su post. “No me malinterpretes, mi ortografía es tan mala que a veces ni siquiera el corrector ortográfico sabe lo que intento escribir”, admitió Lauren de lo más simpática.

©@laurenwsanchez



Este es el primer libro infantil de Lauren.

La prometida de Jeff Bezos reconoció lo lo significativo que ha sido para ella tener la oportunidad de escribir su primer libro infantil. “PERO, si la niña de esta imagen hubiera sabido que estaría escribiendo un libro para niños, nunca lo habría creído. Espero que The Fly Who Flew To Space inspire a los niños a perseguir sus sueños, por imposibles que parezcan”, agregó en su mensaje.

El libro de Lauren, cuya portada compartió en también en su publicación estará disponible tanto en español como en inglés, y saldrá a la venta el próximo 17 de septiembre, aunque la preventa ya está disponible. “Estoy más que agradecida porque esta historia contiene un pedazo de mi corazón. Es una celebración de la superación de desafíos, la alegría de aprender y soñar más allá de las estrellas”, escribía Sanchez a inicios del mes pasado al anunciar este proyecto.