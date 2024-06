Fallece a los 53 años, Pato Levy, hijo de Talina Fernández

A un par de semanas de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández (el próximo 28 de junio), su familia vuelve a vestirse de luto, esta vez, por el sensible fallecimiento de Patricio Levy, su hijo. De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que Pato -como se le conocía en el medio del espectáculo- murió a la edad de 53 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco fulminante mientras dormía. En octubre del año pasado, el hijo menor de la Dama del buen decir, ingresó al hospital por una arritmia cardíaca, derivada de un problema de salud con el que lidió desde su infancia.

Su problema con el corazón

En enero pasado, Pato Levy compartió en entrevista con Ventaneando que se encontraba luchando por conseguir la operación para corregir el problema cardíaco que padecía: “El corazón me está fallando y es una cosa integral. Tengo como 60 litros de agua, entonces toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo, los pulmones, el hígado. Aquí en Cardiología ya no me pueden recibir, viene cinco días seguidos y me refirieron a otro hospital del Gobierno, que es el de Nutrición, donde el doctor me dijo: “De verdad te estás muriendo’”, comentó sincero en aquella entrevista donde detalló su estado de salud.

En aquella conversación, Pato pidió al público seguir viendo el canal de Youtube que creó junto a su mamá, que él mantuvo tras su muerte. Desde la partida de Talina Fernández, sus dos hijos, Pato y Coco, enfrentaron varios problemas económicos que los orillaron a realizar un bazar para vender varios objetos pertenecientes a la conductora. En el caso de Patricio, este dinero lo usó para costear su tratamiento médico; sin embargo, en los últimos meses reconoció que la situación lo estaba rebasando: “Vean los videos, pídanme videos de lo que les interese, porque de eso estamos viviendo”, comentó.

El último adiós de sus hijos

De acuerdo con información del programa Hoy, los dos hijos de Pato y su ex esposa, se encuentran viajando a la Ciudad de México para darle el último adiós al menor de los hermanos Levy. En los últimos años, Pato Levy se ganó el aprecio del público gracias al canal que creó junto a su mamá, en el que La dama del buen decir compartía las anécdotas más divertidas de su carrera. Fue Pato quien se encargó de cumplir la última voluntad de Talina y el año pasado, viajó a Acapulco para esparcir parte de sus cenizas en el mar.

A través de la cuenta oficial de Pato Levy en Instagram, hace unos minutos que compartió el mensaje que uno de sus hijos le escribió tras su partida: “Pa, te fuiste demasiado rápido. Te amo jefe. Descansa en paz, luego de alcanzaré arriba”, se lee sobre una foto de su último viaje a Acapulco. Resulta curiosos que la última publicación de Pato en Instagram, realizada el pasado 1 de junio, fue una imagen junto a su mamá que acompañó de la frase: “Qué fortuna haberlos gozado tanto”. En primeras declaraciones con Ventaneando, Coco Levy, hermano de Pato, reveló dónde será el último adiós: “Estoy organizando hacer un velorio aquí en casa”, informó.