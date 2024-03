Patricio Levy revela que María, hija de Mariana Levy, se encuentra distanciada de su familia

A casi 19 años de la partida de Mariana Levy, los hijos de la actriz no han recibido su herencia, así lo ha declarado Patricio Levy, tío de los jóvenes, quien en una reciente entrevista reveló detalles de cómo va la situación hasta ahora. Del mismo modo, lamentó lo complejo que este asunto ha resultado para sus sobrinos, aunque asegura que, con la mayor de ellos, María, existe un distanciamiento. Sincero, el hijo de la fallecida Talina Fernández se refirió a este tema familiar, mientras se enfoca en mantener vivo el legado de su madre a través de las redes sociales, en donde ha podido consolidar una comunidad de seguidores que reconocen la trayectoria de la también llamada ‘Dama del Buen Decir’.

¿Qué ha pasado con la herencia de Mariana Levy?

Abierto como suele ser al hablar con los medios, Patricio concedió una charla al programa matutino Venga la Alegría, en donde al ser cuestionado sobre lo que ocurre con la herencia de su hermana Mariana, dijo. “Hasta ahorita yo no entiendo por qué los niños no han recibido la parte de su herencia…”, afirmó, para luego compartir que debido a esta circunstancia, sus sobrinos, especialmente José Emilio han transitado por una etapa complicada. “Se las están viendo negras. Yo he visto a José Emilio partirse el lomo como nadie…”, agregó en la reveladora plática con el matutino.

Confirma distanciamiento con María Levy

Al ahondar en sus declaraciones, Patricio también se sinceró sobre el distanciamiento con su sobrina María, también hija de Ariel López Padilla. De hecho, contó que la joven ha preferido mantenerse alejada de su círculo, lo que incluye también a sus hermanos menores, José Emilio y Paula, a quienes Mariana tuvo de su relación con José María Fernández, El Pirru. “María como que no nos quiere cerca, a nadie, ni a sus hermanos ni a sus tíos, ni a sus tías abuelas, no sé, pero ella está en su derecho. Con Coco sí se por qué se distanciaron, ahí tuvieron broncas por eso de la albacea, pero conmigo no sé…”, explicó en la conversación para luego opinar sobre los exesposos de su fallecida hermana. “Ariel no se la acaba si yo fuera una mala persona. El Pirru, si yo me lo encuentro en la banqueta, me cruzo a la otra, pero la forma de tratar a sus hijos se me hace gacho…”.

Recordemos que meses atrás, Coco Levy habló del tema relacionado con la herencia de Mariana, revelando que, tras ser albacea de los bienes, fue removido de esta posición que ahora ocupa una amiga de la acaecida intérprete. De hecho, uno de los motivos que impedía les fuera entregada la herencia a sus sobrinos tenía que ver con que José Emilio no cumplía con la mayoría de edad, según contó en una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Patricio mantiene vivo el legado de su madre

En su charla con Venga la Alegría, Patricio contó que buscará mantener vivió el legado de su madre, quien durante sus últimos años de vida disfrutó de interactuar con sus seguidores en redes sociales. “Talina Fernández oficial, vean los videos, eso me ayuda mucho, muchísimo…”, dijo en su plática con el progranma.