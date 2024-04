Pato Levy comparte que el hijastro de Talina Fernández falleció en su casa

En medio del duelo por el que atraviesan Patricio y Coco Levy, a casi un año de la partida de Talina Fernández, los hermanos y más integrantes de su familia enfrentan otro instante doloroso, tras el reciente fallecimiento de Fernando Carrillo, el hijastro de la también llamada Dama del Buen Decir. Con el corazón en la mano, Pato, como también es conocido, habló de este complicado suceso que ocurrió al interior de la casa de Talina, mientras se encontraban conviviendo y conversando con toda normalidad.

El duro relato de Pato sobre el fallecimiento de Fernando

Con total apertura, Pato habló de cómo se dio el deceso de su hermano, a quien trataron de ayudar en su momento de crisis mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia al domicilio. “Hace dos semanas, el viernes pasado, se murió mi hermano, mi hermanastro, se murió de un ataque cardiaco comiendo en mi casa enfrente de mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole de respiración de boca a boca, haciéndole CPR (reanimación cardiopulmonar), todo este rollo…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando.

Ante la situación, Pato recuerda que siguieron las instrucciones de los paramédicos al teléfono, mientras esperaban la llegada de una ambulancia que tardó en arribar al lugar. “Andrea, la novia de Fernando, le llamó a emergencias al 911 y a mí me sorprendió la tecnología que una doctora con el celular decía: ‘Pónmelo enfrente para que yo lo vea y te diga qué puedes hacer, ahí va la ambulancia’, y la ambulancia tardó mucho en llegar, mucho… Yo lo veía antes de subir a la ambulancia que ya se había ido…”, explicó el hijo de Talina, quien en otro momento agregó: “Fue una enorme pérdida, estamos en shock, yo todavía no me cae el 20…”.

©@talinafernadezoficial



Talina se casó en 1978 con Alejandro Carrillo, padre de Fernando.

La entrañable relación con su hermanastro

En otro momento de la reveladora charla, Pato recordó cómo se dio su fuerte cercanía y apego con Fernando, a quien conoció cuando era un niño. “Lo que pasa es que mi mamá se casó en 1978 con Alejandro Carrillo, y con él duró 30 años casada. Alejandro Carrillo ya tenía un hijo, entonces cuando yo tenía siete años me dijeron: ‘Ten, te enjareto a tu hermanastrito’, desde chiquito crecimos él y yo y era mi mejor amigo. Cuando mi mami se divorcia de Alejandro Carrillo, Fernando, en vez de ir a ver a su papá venía a ver a la ‘mamastrita’ que era mi mamá…”.

©@patolevy



Pato revela que Fernando fue su apoyo durante el tiempo en que comenzaron sus problemas de salud.

Pato además destacó la gentileza con la que su hermanastro actuó para ayudarlo meses atrás, cuando lo comenzaron a aquejar algunos problemas de salud. Fue Fernando quien entonces se convirtió en su apoyo más grande. “Durante toda mi enfermedad que en diciembre estuvo muy mal, él me ayudó a conseguir el carnet y la gratuidad, y me ayudó a conseguir, a meterme a cardiología. Él se movió conmigo para salvarme la vida a mí. Él llegaba a darme ánimos y decirme: ‘Tú puedes’, y resulta que el que se muere es él…”, explicó durante la reveladora charla concedida a Ventaneando.