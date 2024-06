En medio del distanciamiento con Suri, Tom Cruise mantiene una linda tradición con otra joven

Tras su separación de Katie Holmes en 2012, Tom Cruise ha mantenido una relación prácticamente nula con su hija Suri. La joven de 18 años vive con su madre en Nueva York y, de acuerdo con diversos reportes, no tiene comunicación con su famoso padre. Sin embargo, en medio del hermetismo del actor sobre este tema, han surgido declaraciones que evidencian su faceta más cariñosa y paternal, aunque no provienen precisamente de su hija. La actriz Dakota Fanning ha hablado de la linda tradición que la estrella Mission: Impossible mantiene desde hace años con ella.

©@kellyclarksonshow



Dakota habló de su linda tradición con Tom.

La actriz de 30 años acudió recientemente a The Kelly Clarkson Show, espacio en el que habló de los presentes que recibe en cada cumpleaños de parte de Tom. El actor le regala un par de zapatos cada año, esta tradición data de tiempo atrás, cuando ambos trabajaron en War of the Worlds, película dirigida por Steven Spielberg que se estrenó en 2005, y en la que Cruise y Fanning encarnaron a un padre y su hija.

Dakota recordó que en su cumpleaños número 11, el cual celebró en medio de las grabaciones, Tom le regaló su primer teléfono celular, un Motorola Razr. “Quería muchísimo un Razr y debí haber estado hablando mucho de ello porque eso es lo que me dio. Qué gran recuerdo”, contó.

©GettyImages



Tom y Dakota mantienen cercanía desde que trabajaron juntos en 2005.

La anfitriona del programa, quien antes había mencionado la conocida tradición de Tom de regalarle zapatos a Dakota, preguntó: “¿Qué te envió este año?”. La joven intérprete no dudó en responder, confirmando que tras casi dos décadas, el actor sigue teniendo lindos detalles con ella. “Él siempre me envía lo mismo todos los años”, respondió sonriendo.

“Después del teléfono celular, comencé a amar los zapatos cuando era pequeña, y comencé a usar zapatos de adulto muy pequeños durante la gira de prensa de War of the Worlds. A partir de ese cumpleaños, él siempre me envía zapatos”, contó Dakota. “Tom Cruise debe estarte haciendo una enorme colección de zapatos”, comentó Kelly divertida.

©GettyImages



Cda año, Dakota recibe un par de zapatos de parte del actor.

Tom ha cumplido con su hija Suri en términos económicos

Las declaraciones de Dakota tienen lugar apenas unos meses después de que Suri celebrara su cumpleaños número 18. Tras el divorcio de Tom y Katie, la custodia quedó en manos de la actriz de Dawson’s Creek y el actor accedió a pagar 400 mil dólares al año en manutención infantil. Sin embargo, este acuerdo expiró con el reciente cumpleaños de la joven.

Sin embargo, el que Suri haya cumplido la mayoría de edad no significa que haya dejado de recibir el apoyo económico de su padre, pues el acuerdo también estipulaba que él correría con los gastos universitarios y de salud de su hija. “Tom no está en la vida de Suri, pero siempre ha mantenido sus responsabilidades en lo que respecta a las obligaciones financieras con Katie y Suri”, declaraba una fuente al DailyMail el año pasado.