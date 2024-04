¿Cómo es la relación de Tom Cruise con su hija Suri?

Los días en los que Suri Cruise era una niña pequeña han quedado atrás; la hija de Tom Cruise y Katie Holmes cumplirá mañana 18 años. Desde la separación de sus padres en 2012, la jovencita ha vivido con su mamá en Nueva York, en la que ha sido una vida relativamente tranquila dado su estatus de hija de celebridades de Hollywood. La actriz ha logrado compaginar sus compromisos profesionales con su papel fundamental en la crianza de su retoño, pues prácticamente ha recaído en su totalidad en sus manos desde su divorcio. Aunque ni ella su el actor de Mission: Impossible han hablado abiertamente al respecto, se ha especulado que el contacto padre e hija es nulo.

©GrosbyGroup



Suri Cruise cumplirá 18 años el próximo 18 de abril.

Fuentes cercanas a la Katie y su hija han contado que la joven no se a su padre desde hace una década. De hecho, la última foto de ellos juntos es de agosto de 2012, cuando él la llevó a un parque en Disney, en Florida. Es difícil saber si después de eso hubo otros encuentros, pues no existe evidencia fotográfica público que lo compruebe.

Tras su separación, Tom se enfocó por completo en su carrera, de hecho, poco o nada se ha sabido sobre una relación amorosa formar desde su ruptura con Katie. Cuando se dio a conocer que la glamurosa pareja había decidido tomar caminos separados, surgieron rumores que apuntaban a que la Cienciología tuvo mucho que ver en ello, y también en el distanciamiento posterior de su hija.

©GettyImages



Katie y Tom estuvieron casados por seis años hasta sudovorcio en 2012.

Se especuló que la actriz no estaba de acuerdo con que su hija fuera educada dentro de dicha doctrina religiosa, de la cual el intérprete era un entusiasta miembro desde años atrás, cuando estuvo casado con la actriz Mimi Rogers, quien a su vez estuvo casada con un consejero de la Iglesia de la Cienciología.

©GettyImages



Se ha especulado que el contacto padre e hija es nulo desde hace una década.

Los reportes de distanciamiento entre el protagonista de Top Gun y su hija surgieron en 2014 y se intensificaron al año siguiente. El mismo actor reveló en 2015 que no había podido ver a Suri debido a que estaba ocupado con las grabaciones de Mission: Impossible - Rogue Nation, la quinta película de su exitosa saga cinematográfica. Ante las especulaciones, el representante del actor confirmó por aquel entonces que sí había habido otros encuentro padre e hija después de aquella visita a Disney, pero explicó que estos se habían dado de manera privada para proteger a la niña.

¿Qué le depara a Suri en el futuro?

Al tener como padres a dos reconocidas estrellas de cine, algunos pensarían que Suri se animaría a seguir sus pasos, pero tal parece que ella quiere tomar un rumbo distinto. Se sabe que la joven quiere convertirse en diseñadora de modas y, según reportes de prensa, ya está buscando escuelas. “Suri está aplicando para escuelas de todos sitios. (Katie) realmente quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca. Se siente muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora”, declaraba al DailyMail el año pasado una fuente cercana a la famosa madre y su hija.

©GrosbyGroup



Suri estaría haciendo planes para iniciar sus estudios en diseño de modas.

Dicho informante agregó además que si bien Tom asume los gastos económicos de su hija, al parecer no influirá en lo absoluto en las decisiones que Suri tome con respecto a su futuro debido a que “no está presente en la vida de la niña”. “Suri ya no conoce a su padre y no ha pasado tiempo con él en una década”, agregó.

La misma fuente detalló que cuando los actores se divorciaron, Cruise acordó pagar 33 mil dólares mensuales a su hija por concepto de manutención hasta que cumpliera 18 años. Sin embargo, el que Suri esté por cumplir dicha edad no significa que dejará de recibir el apoyo económico de su padre, pues el acuerdo con también estipula que él correría con los gastos universitarios y de salud de la joven. “Tom no está en la vida de Suri, pero siempre ha mantenido sus responsabilidades en lo que respecta a las obligaciones financieras con Katie y Suri”, declaró.