Suri Cruise hace planes para la universidad, mientras la relación con su padre, Tom Cruise, es inexistente

En menos de un mes, Suri Cruise, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, cumplirá 17 años. A estas alturas, la jovencita tiene muchas cosas en qué pensar, como la dirección que tomará su futuro. Una fuente cercana a la actriz compartió que la adolescente ya empezó a enviar solicitudes de admisión a diferentes centros de estudios para estudiar moda. La joven aspira a convertirse en una gran diseñadora y que espera poder llevar a cabo su sueño en Nueva York, ciudad en la que reside al lado de su famosa madre.

Suri quiere estudiar moda en alguna escuela de prestigio en Nueva York

“Suri está aplicando en escuelas de todos sitios. (Katie) realmente quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca. Se siente muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora”, compartió la fuente al Daily Mail. El mismo informante agregó que, a pesar de lo feliz que la actriz se siente por esta nueva etapa en la vida de su hija, al mismo tiempo se siente “abrumada” por la idea de que su única hija comience la universidad.

Katie Holmes y Suri en las calles de Nueva York

En este nuevo ciclo en la vida de Suri tampoco estará involucrado su padre, Tom Cruise, quien no ve a la niña desde hace 10 años. “Suri ya no conoce a su padre y no ha pasado tiempo con él en una década”, dijo la fuente. “Ella no va a ver sus películas y él no forma parte de su vida”, comentó el informante, quien dejó ver que el protagonista de Top Gun: Maverick no influirá en el futuro de su hija.

Tom Cruise no ve a su hija desde hace 10 años

Aunque no está involucrado en la vida de su hija, el actor de cine está al corriente con las responsabilidades financieras que tiene con Suri. La misma fuente reveló que al momento de su divorcio, él acordó pagar 40 mil dólares mensuales como pensión alimenticia, hasta que Suri cumpla 18 años.

El actor de Misión Imposible no tiene contacto con su hija desde hace 10 años. El distanciamiento entre padre e hija se dio tan solo un año después de que Katie Holmes y Tom Cruise se divorciaran. Se dice que la razón que llevó a la pareja a romper su relación fue porque ella no estaba de acuerdo que su hija fuera educada dentro de la Cienciología, una doctrina religiosa de la cual el actor es ferviente seguidor.