Contundente, Claudia Martín pone fin a los rumores sobre su ruptura con Hugo Catalán

A unos días de que Claudia Martín anunciara su ruptura sentimental con Hugo Catalán, surgieron rumores de los supuestos motivos por los cuales la expareja puso fin a lo suyo. Finalmente, estas versiones, dadas a conocer en una publicación, han sido desmentidas por la actriz, quien reiteró su cariño por Catalán e hizo énfasis en los buenos términos en que concluyó todo. La protagonista de la telenovela El Amor No Tiene Receta, también aprovechó el espacio para echar por tierra lo que se ha dicho sobre su persona, pues hay quienes sugieren que su truene amoroso pudo haber sido a causa de un tercero, en específico, su compañero de melodrama y pareja en la ficción.

©@claudia3martin



Claudia Martín y Hugo Catalán fueron novios por poco más de dos años.

Claudia hace frente a las especulaciones

Directa, Claudia respondió a las preguntas de los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, poniendo fin a lo dicho por la revista, la cual asegura que entre los dos hubo conflictos. “Él y yo no dijimos nada y siempre es como: ‘¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí hay que encontrarle ahí algo’, pero él lleva 20 años de carrera, no tendría porqué hacer algo así, él ya está trabajando, él ya empezó otro proyecto ahorita, son puros chismes, eso no es cierto…”, expresó la intérprete con total seguridad y visiblemente tranquila, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Así mismo, Claudia puso en alto el aprecio que tiene por Hugo, quien fue su cómplice y compañero tras poco más de dos años de romance. “Yo respeto y admiro profundamente a Hugo, ahora sí como bien dices, terminamos en los buenos términos. Siempre hubo respeto de mí hacia él, de él hacia mí. No me lo he encontrado, no lo he visto desde hace un mes o más, poquito más, no sé…”. En ese sentido, también se refirió a la versión que asegura ella había corrido a Hugo de su casa. “Lo que te puedo decir es que no acabamos peleados ni nada por el estilo. Para nada (lo corrí del departamento)”, explicó.

©@claudia3martin



Claudia puso de frente el cariño que tiene por su ex.

¿Hubo un tercero en discordia?

A lo largo de estos días, surgieron rumores sobre Claudia y su compañero de telenovela, Daniel Elbittar, asegurando que este podría haber sido el tercero en discordia entre la actriz y Hugo. Sin embargo, la intérprete puso punto final a esos dichos, sobre todo porque Daniel tiene pareja, la actriz Sabrina Seara. “No, para nada, ni tercero ni tercera (en discordia). No, totalmente, no, yo respeto mucho a Daniel, a Sabrina, su relación, al final de cuentas este es un trabajo y los que estamos aquí sabemos cómo es parte del crear esa química entre la pareja de Paz y Esteban, pero únicamente es eso…”, expresó. “Como yo sé que eso no es cierto entonces siempre que tú sepas lo que pasó, en realidad lo que sucedió, los hechos, no hay poder de cualquier chisme o habladuría que sea más fuerte que eso entonces yo estoy tranquila y eso es lo que importa…”, agregó.

©@claudia3martin



Claudia afirma que ha pasado la página de su noviazgo con Hugo.

Claudia ha decidido pasar la página, asumiendo con madurez este proceso y atesorando los grandes aprendizajes de su tiempo junto a Hugo. “Yo creo que siempre intento dar lo mejor de mí en cualquier tipo de relación… si al final no funcionó yo sé que los dos pusimos todo de nuestra parte, que siempre fuimos un equipo, nos apoyamos uno al otro. Simplemente ya ocurrió es parte de mi pasado y siempre voy a estar agradecida con la relación y por él…”, afirmó.