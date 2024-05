Claudia Martín confirma su rompimiento con Hugo Catalán

Luego de que Claudia Martín atravesara por un momento personal muy delicado, la intérprete abrió de nuevo su corazón al amor y se dio una nueva oportunidad al lado de Hugo Catalán, con quien llegó a construir una relación de poco más de dos años. Sin embargo, hace unas horas, la actriz sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que, desde hace un tiempo, ya no es pareja del guapo actor, con quien incluso estuvo trabajando en la telenovela El Amor No Tiene Receta, en donde fueron pareja de ficción.

La actriz confirmó su ruptura con el actor

A través de sus historias de Instagram, Claudia compartió un mensaje en el de forma puntual y sin entrar en mayores detalles, dio a conocer la noticia de su rompimiento. “Queridos amigos: quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace tiempo”, se puede leer en las primeras líneas de su comunicado.

Y aunque no reveló las razones que los llevó a tomar esa decisión, se encargó de dejar en claro que las cosas entre ellos quedaron bien y en paz. “Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”, finalizó la intérprete. Cabe destacar, que Hugo ha preferido ser discreto en ese sentido, pues no se ha pronunciado al respecto y solo se ha limitado a replicar el mensaje de su ex en sus historias de Instagram.

Claudia no reveló las razones por las que decidió poner fin a su relación con Hugo

Por otro lado, ha llamado la atención el mensaje que Claudia compartió en su feed de Instagram, en el que posiblemente se refirió a la etapa de vida que enfrenta en estos momentos. “Lo único que nos queda es soltar y dejar ir para recibir todo lo bonito de la vida. CONFÍA”, señaló la intérprete al pie de un álbum de fotografías pertenecientes a una sesión reciente, en la que se le podía ver de lo más guapa.

Claudia y Hugo fueron pareja en la ficción

En una charla que sostuvo con HOLA! AMÉRICAS en semanas recientes, la actriz reveló cómo fue compartir con su entonces novio créditos en la telenovela El Amor No Tiene Receta, en donde inclusio fueron pareja de ficción. “La dinámica que hemos creado con toda la familia es muy divertida y creo que eso ha hecho que también entre él y yo todo sea divertido, pues además, a nivel profesional han resultado”, no contó en aquella ocasión. “En realidad, como nos llevamos muy bien entre todos, no pasa nada si no comemos juntos, no pasa nada si yo estoy descansando, no tienes que estar ahí pegados todo el tiempo. Pero es eso, hay confianza y creo que eso es lo más importante. Y Él respeta mi trabajo, yo respeto el suyo y eso es lo que importa”, finalizó.